З'явилося нове відео з розлюченими через коронавірус жителями в Нових Санжарах

У мережі з’явилося нове відео із протестів у Нових Санжарах на Полтавщині проти поселення у місцевому санаторії громадян, евакуйованих через коронавірус із Китаю.

Ролик на своїй сторінці у Facebook опублікував економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Відео зі злочинцями, які обкидали камінням автобуси біля Нових Санжар із евакуйованими людьми з Китаю. Тільки послухайте, що вони кажуть там", – зауважив він.

На кадрах видно, як повсталі люди жбурляли каміння в автобуси з евакуйованими. Окрім цього, вони з неймовірною люттю сперечалися із правоохоронцями, котрі намагалися вгамувати протести.

Що цікаво, кидалися камінням навіть жінки. Водночас висловлювалися представниці прекрасної статі вкрай нецензурно.

"А якби твої діти, на*уй захворіли, ти, козел й***ний. Пі***аси ви…" – зриваючи голос кричала в бік поліцейських одна з них.

Інші протестувальники просили представників правоохоронних органів познімати з облич захисні маски.

Каміння в автобуси з евакуйованими жбурляли навіть жінки

Каміння в автобуси з евакуйованими жбурляли навіть жінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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