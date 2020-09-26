На місце катастрофи Ан-26 приїхали рідні екіпажу. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 10:44, 26.09.2020 Оновлено: 11:07, 26.09.2020

В мережі оприлюднили фото родини одного з курсантів, який був на борту Ан-26, що розбився у Чугуєві Харківської області.

Світлина з'явилася на Telegram-каналі видання "Факти". На ній спиною сидять молоді жінка та чоловік та пара старшого віку. Крім того, на фото видно, що їх підтримує представниця рятувальників або поліції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На фото – рідні загиблих під Чугуєвим курсантів. На місці трагедії з ними працюють психологи", – зазначили журналісти.

Родичі курсанта, який був у Ан-26.
Telegram-канал "Факти"

А на Telegram-каналі "Труха Харків" повідомили, що на місці трагедії для сімей загиблих і постраждалих встановили намети. Крім того, туди прибуло багато військових, навколо літака оточення.

На місці трагедії встановили намети для сімей екіпажу Ан-26.
Telegram-канал "Труха Харків"
Рідні загиблих в Чугуєві не можуть повірити в те, що трапилося.
Telegram-канал "Труха Харків"
У Чугуїв прибуло безліч військових.
Telegram-канал "Труха Харків"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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