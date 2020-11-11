З'явилося фото бійця ЗСУ, пораненого терористами
Ворожа куля влучила захиснику в стегно
Це трапилося під час чергового зриву перемир'я окупантами
У мережі оприлюднили фото воїна Збройних сил України, який зазнав серйозного поранення під час обстрілу з боку російських терористів на Донбасі.
Світлина з'явилася на особистій сторінці у Facebook громадської активістки Оксани Корчинської. На ній видно, що ворожа куля влучила військовому в стегно.
"Перемир’я. Московські окупанти безкарно обстрілюють українські позиції. Вночі поранили нашого військовослужбовця", – зазначила в дописі Корчинська.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український військовий був поранений під час обстрілу поблизу Кам'янки. Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.
Штаб ООС повідомив про злочин терористів "Л/ДНР" представників ОБСЄ.
Нагадаємо, 3 листопада один захисник України також зазнав вогнепального осколкового поранення на фронті через зрив перемир'я окупантами.