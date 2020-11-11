З'явилося фото бійця ЗСУ, пораненого терористами

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
1,5 т.

  • Ворожа куля влучила захиснику в стегно

  • Це трапилося під час чергового зриву перемир'я окупантами

Оприлюднено фото воїна ЗСУ, пораненого в зоні ООС

У мережі оприлюднили фото воїна Збройних сил України, який зазнав серйозного поранення під час обстрілу з боку російських терористів на Донбасі.

Світлина з'явилася на особистій сторінці у Facebook громадської активістки Оксани Корчинської. На ній видно, що ворожа куля влучила військовому в стегно.

Російські окупанти поранили на Донбасі воїна ЗСУ

"Перемир’я. Московські окупанти безкарно обстрілюють українські позиції. Вночі поранили нашого військовослужбовця", – зазначила в дописі Корчинська.

На Донбасі поранили воїна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • український військовий був поранений під час обстрілу поблизу Кам'янки. Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

  • Штаб ООС повідомив про злочин терористів "Л/ДНР" представників ОБСЄ.

  • Нагадаємо, 3 листопада один захисник України також зазнав вогнепального осколкового поранення на фронті через зрив перемир'я окупантами.

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