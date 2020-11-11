З'явилося фото бійця ЗСУ, пораненого терористами

У мережі оприлюднили фото воїна Збройних сил України, який зазнав серйозного поранення під час обстрілу з боку російських терористів на Донбасі.

Світлина з'явилася на особистій сторінці у Facebook громадської активістки Оксани Корчинської. На ній видно, що ворожа куля влучила військовому в стегно.

"Перемир’я. Московські окупанти безкарно обстрілюють українські позиції. Вночі поранили нашого військовослужбовця", – зазначила в дописі Корчинська.

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