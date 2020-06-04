Дружина загиблого від ускладнень COVID-19 медика Романа Кріля розповіла, що чоловік попрощався з сім'єю за тиждень до трагедії.

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Ймовірно, коронавірусом чоловік заразився під час одного з виїздів до пацієнтів, потім інфікованою виявилася і його дружина-медикиня, пише "Сегодня".

"Мій чоловік був найкращим. І чоловіком, і батьком, і дідом, і фельдшером. Свою хворобу вважав серйозною, беріг себе, але були пацієнти, які, викликаючи швидку, не говорили правди про свої симптоми. Бригада мого чоловіка працювала в масках і рукавичках, але не в такому захисті, в якому потрібно їхати до "ковідних" пацієнтів. Тобто для таких пацієнтів є спецбригади", – розповіла дружина померлого Марія Кріль.

Медик Роман Кріль помер від коронавірусу

За її словами, хвороба чоловіка мала стрімкий перебіг. Медик "згорів" за тиждень і був при свідомості до останнього дня.

"Десь 25 числа в нього підвищилася температура до 38,5. Ми запідозрили недобре, було призначено антибіотики. Потім чоловік своєю машиною з'їздив і зробив КТ. Дослідження показало наявність пневмонії з підозрою на COVID-19. Пізніше з'ясувалося, що тест на коронавірус – позитивний. Чоловіка було госпіталізовано, пізніше направлено до пульмонологічного центру. Він був при свідомості до останнього дня. З вівторка почав прощатися з усіма, з дітьми, відчував. Помер чоловік через тиждень, 31 травня. "Згорів" за тиждень", – поділилася дружина медика.

Жінка уточнила, що перенесла легкий ступінь захворювання. У неї не було ні температури, ні інших симптомів. Повторний тест на COVID-19 дав негативний результат.

"Сім'я Романа Кріля – це династія медиків. Сам же Роман не уявляв свого життя без роботи. Поки не з'явився COVID-19", – сказав колега сімейної пари, головний лікар Сокальської райлікарні Роман Швед.

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