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18 березня • оновлено в 12:50
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З'явилися секретні документи СРСР про перший вихід людини в космос

4.3т
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18 березня 2020 року минає 55 років з того дня, як льотчик-космонавт СРСР Олексій Леонов здійснив перший у світі вихід у відкритий космос. У зв'язку з цим в Росії розсекретили документи, що стосуються цієї події.

Зокрема, на сайті Роскосмосу з'явилися папери, які раніше були позначені грифом "Цілком таємно" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). "Ми пропонуємо вашій увазі комплект розсекречених документів, що розповідають про реалізацію програми першого у світі виходу людини у відкритий космічний простір", – сказано в поясненні.

З'явилися секретні документи СРСР про перший вихід людини в космос

На них стоїть підпис тодішнього головного конструктора ОКБ-1 (нині – Ракетно-космічна корпорація "Енергія") Сергія Корольова.

З'явилися секретні документи СРСР про перший вихід людини в космос

Сайт Роскосмосу

З'явилися секретні документи СРСР про перший вихід людини в космос

Сайт Роскосмосу

З'явилися секретні документи СРСР про перший вихід людини в космос

Сайт Роскосмосу

Як відомо, Леонов пробув у відкритому просторі 12 хвилин 9 секунд. Закінчивши роботи на зовнішній обшивці корабля, він повинен був повернутися назад, але виникла критична ситуація: у нього роздувся скафандр, і в такому стані він не міг увійти у люк шлюзу, а на розмови з Землею часу вже не залишалося – запас кисню був розрахований на 30 хвилин.

На щастя, йому вдалося вийти з цієї форс-мажорній ситуації.

З'явилися секретні документи СРСР про перший вихід людини в космос

Сайт Роскосмосу

З'явилися секретні документи СРСР про перший вихід людини в космос

Сайт Роскосмосу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня 2020 року на 85-му році життя померла вдова радянського космонавта Юрія Гагаріна Валентина.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Олексій Леонов
Тег
СРСР
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Gordon Yury
Gordon Yury
Интересно, что подписи Королева нет ни на одном из приведенных документов?
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