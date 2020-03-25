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25 березня • оновлено в 16:06
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З'явилися подробиці про померлих із підозрою на коронавірус на Івано-Франківщині

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Дві жінки, які нещодавно померли на Івано-Франківщині з підозрою на коронавірус, за кордон не їздили та не мали контактів із зараженими.

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Про це повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук на брифінгу 25 березня. Він нагадав, що летальні випадки трапилися 23 і 24 березня, передає "Курс".

23 березня померла мешканка Чукалівки. За кордоном вона не перебувала, контактів із зараженими не підтверджено. 17 березня у неї підвищилася температура, був кашель. Протягом наступних двох днів стан погіршувався, але хвора перебувала вдома. 20 березня її госпіталізували в обласну інфекційну лікарню, де вона й померла.

Коронавірус

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Наразі чоловік покійної під наглядом медиків, його стан середньої важкості. Інші контактні особи на самоізоляції.

24 березня померла жителька Надвірної. За кордон вона теж не виїжджала. Її чоловік госпіталізований у лікарню з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Тисмениця Івано-Франківської області на коронавірус захворіла жінка, яка повернулася з-за кордону та не дотрималася самоізоляції. Вона ходила на роботу, водила дитину в садок, а також відвідувала поліклініку та лікарню й могла заразити лікарів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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