З'явилися перші фото Марківа після виходу на свободу

Дар'я Дурова Суспільство 22:59, 3.11.2020 Оновлено: 23:13, 3.11.2020

У мережі з'явилися перші кадри піля виходу на свободу українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого 3 листопада відпустив суд Мілана (Італія).

Знімок опублікувала у Facebook уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова. На фотографії українець позує з національним прапором (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Скриншот
Віталій Марків
Facebook / Людмила Денісова

Крім того, фото Марківа поділилася в Telegram журналістка Соня Кошкіна.

Марків вийшов із в'язниці Опера в Мілані

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в свою чергу показала відео, записане біля в'язниці Опера в Мілані.

"Віталію, вся Україна радіє твоєму звільненню!" – написали в Telegram МВС.

Скриншот

Доповнюється...

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Степанов визнав, що ситуація з COVID-19 в Україні близька до катастрофи

Тищенко з помилками привітав Усика з перемогою через два дні

Житель Британії поставив понад 1 млн доларів на перемогу Байдена на виборах у США

Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецьку, їдьте туди

В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" з 6 листопада: що закриють