З'явилися перші фото Марківа після виходу на свободу

У мережі з'явилися перші кадри піля виходу на свободу українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого 3 листопада відпустив суд Мілана (Італія).

Знімок опублікувала у Facebook уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова. На фотографії українець позує з національним прапором (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, фото Марківа поділилася в Telegram журналістка Соня Кошкіна.

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в свою чергу показала відео, записане біля в'язниці Опера в Мілані.

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