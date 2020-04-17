З'явилися крововиливи у горлі: киянка з СOVID-19 розповіла про загострення хвороби

Киянка Лана Максимова, яка вже місяць разом із дочкою хворіє на коронавірус, розповіла про нове ускладнення від хвороби – від сильного кашлю у її дочки з'явилися крововиливи на задній стінці горла.

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Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. Жінка розповіла, що якщо ліки від кашлю перестануть спрацьовувати, то доведеться пробувати барокамеру. Раніше кашель намагалися лікувати крапельницями, але це не допомогло.

"Нічого не спрацювало. Лор, алерголог, пульмонолог, гастроентеролог по своїй частині нічого не знайшли, що може його провокувати. Дочка навіть ковтнула зонд, щоб виключити рефлюкс. Кашляти їй нічим. Зупинилися на тому, що COVID-19 зачепив периферичні нервові закінчення в зоні трахеї, які, судячи з її минулого кашлю, близько розташовані", – поскаржилася жінка.

Вона додала, що хвороба у них із дочкою протікає вже 29-тий день.

"У мене запалилися підщелепні лімфовузли (перший раз у житті), боляче чіпати і шию повертати. Вони вторинні, причина не в них самих. Терапевтка висунула кілька версій, перевірити можу тільки з лор-захворюваннями (стоматолог поки недоступний, а з гаром я нічого зробити не можу). Виписали протизапальні 5 днів, якщо не зміниться, то потрібно зробити УЗД", – написала Максимова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максимова розповіла, що з перебігом хвороби в інфікованих на коронавірус COVID-19 може змінюватися характер кашлю.