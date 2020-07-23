З'явилися фото моторошного стану Стрілецької бухти в Криму: всюди сміття і покришки

Карина Бондаренко Суспільство 09:01, 23.07.2020 Оновлено: 09:02, 23.07.2020

Журналісти показали моторошні фото Стрілецької бухти в районі Севастополя на анексованому півострові Крим.

На березі всюди валяється побутове сміття і покришки, вода в бухті цвіте і заростає водоростями, повідомляє "Крим.Реаліі" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У воді валяється сміття і покришки
Крим.Реаліі
Берег Стрілецької бухти
Крим.Реаліі

"Останнім часом екологічна ситуація в Стрілецькій бухті значно погіршилася, берега і акваторія забруднені побутовими відходами, вода в бухті цвіте і має неприємний запах. За даними місцевих ЗМІ, багато будинків на схилах бухти не підключені до міської каналізаційної системи і скидають стоки прямо в море", – відзначили журналісти.

Будинки біля самої води в бухті
Крим.Реаліі
У воді плаває поліетилен
Крим.Реаліі
Брудна вода у Стрілецькій бухті
Крим.Реаліі

Довжина Стрілецької бухти – більше двох кілометрів. У ній базуються допоміжні і бойові кораблі Чорноморського флоту Росії, також тут розташований флотський 91-й судноремонтний завод. Крім того, в Стрілецькій бухті знаходиться одна з найбільших в місті яхтових стоянок.

Компанія відпочиває на причалі
Крим.Реаліі
Вид на Стрілецьку бухту з її західного берега
Крим.Реаліі
Житлові будинки в бухті
Крим.Реаліі
Пірс поржавів і не використовується
Крим.Реаліі
Стоянка яхт, яликів і рибальських човнів
Крим.Реаліі
російські кораблі
Крим.Реаліі
Південний край Стрілецької бухти
Крим.Реаліі
Чоловік на березі
Крим.Реаліі
Стрілецька бухта в Криму
Крим.Реаліі
Діти купаються в морі, незважаючи на заборону
Крим.Реаліі
Яхти в бухті
Крим.Реаліі
Качки в пошуках їжі
Крим.Реаліі

Раніше OBOZREVATEL писав, що в окупованому Росією Криму море смердить каналізацією, вид на набережну закриває "смердюче громадське харчування" і не залишає відчуття "колгоспу". Так прогулянку по Феодосії описав кримський блогер Олександр Гірський.

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