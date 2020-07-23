З'явилися фото моторошного стану Стрілецької бухти в Криму: всюди сміття і покришки
Стрілецька бухта в Криму. Колаж
Журналісти показали моторошні фото Стрілецької бухти в районі Севастополя на анексованому півострові Крим.
На березі всюди валяється побутове сміття і покришки, вода в бухті цвіте і заростає водоростями, повідомляє "Крим.Реаліі" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У воді валяється сміття і покришки Крим.Реаліі
Берег Стрілецької бухти Крим.Реаліі
"Останнім часом екологічна ситуація в Стрілецькій бухті значно погіршилася, берега і акваторія забруднені побутовими відходами, вода в бухті цвіте і має неприємний запах. За даними місцевих ЗМІ, багато будинків на схилах бухти не підключені до міської каналізаційної системи і скидають стоки прямо в море", – відзначили журналісти.
Будинки біля самої води в бухті Крим.Реаліі
У воді плаває поліетилен Крим.Реаліі
Брудна вода у Стрілецькій бухті Крим.Реаліі
Довжина Стрілецької бухти – більше двох кілометрів. У ній базуються допоміжні і бойові кораблі Чорноморського флоту Росії, також тут розташований флотський 91-й судноремонтний завод. Крім того, в Стрілецькій бухті знаходиться одна з найбільших в місті яхтових стоянок.
Компанія відпочиває на причалі Крим.Реаліі
Вид на Стрілецьку бухту з її західного берега Крим.Реаліі
Житлові будинки в бухті Крим.Реаліі
Пірс поржавів і не використовується Крим.Реаліі
Стоянка яхт, яликів і рибальських човнів Крим.Реаліі
російські кораблі Крим.Реаліі
Південний край Стрілецької бухти Крим.Реаліі
Чоловік на березі Крим.Реаліі
Стрілецька бухта в Криму Крим.Реаліі
Діти купаються в морі, незважаючи на заборону Крим.Реаліі
Яхти в бухті Крим.Реаліі
Качки в пошуках їжі Крим.Реаліі
Раніше OBOZREVATEL писав, що в окупованому Росією Криму море смердить каналізацією, вид на набережну закриває "смердюче громадське харчування" і не залишає відчуття "колгоспу". Так прогулянку по Феодосії описав кримський блогер Олександр Гірський.