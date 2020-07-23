З'явилися фото моторошного стану Стрілецької бухти в Криму: всюди сміття і покришки

Журналісти показали моторошні фото Стрілецької бухти в районі Севастополя на анексованому півострові Крим.

На березі всюди валяється побутове сміття і покришки, вода в бухті цвіте і заростає водоростями, повідомляє "Крим.Реаліі" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У воді валяється сміття і покришки Крим.Реаліі

Берег Стрілецької бухти Крим.Реаліі

"Останнім часом екологічна ситуація в Стрілецькій бухті значно погіршилася, берега і акваторія забруднені побутовими відходами, вода в бухті цвіте і має неприємний запах. За даними місцевих ЗМІ, багато будинків на схилах бухти не підключені до міської каналізаційної системи і скидають стоки прямо в море", – відзначили журналісти.

Будинки біля самої води в бухті Крим.Реаліі

У воді плаває поліетилен Крим.Реаліі

Брудна вода у Стрілецькій бухті Крим.Реаліі

Довжина Стрілецької бухти – більше двох кілометрів. У ній базуються допоміжні і бойові кораблі Чорноморського флоту Росії, також тут розташований флотський 91-й судноремонтний завод. Крім того, в Стрілецькій бухті знаходиться одна з найбільших в місті яхтових стоянок.

Компанія відпочиває на причалі Крим.Реаліі

Вид на Стрілецьку бухту з її західного берега Крим.Реаліі

Житлові будинки в бухті Крим.Реаліі

Пірс поржавів і не використовується Крим.Реаліі

Стоянка яхт, яликів і рибальських човнів Крим.Реаліі

російські кораблі Крим.Реаліі

Південний край Стрілецької бухти Крим.Реаліі

Чоловік на березі Крим.Реаліі

Стрілецька бухта в Криму Крим.Реаліі

Діти купаються в морі, незважаючи на заборону Крим.Реаліі

Яхти в бухті Крим.Реаліі

Качки в пошуках їжі Крим.Реаліі

Раніше OBOZREVATEL писав, що в окупованому Росією Криму море смердить каналізацією, вид на набережну закриває "смердюче громадське харчування" і не залишає відчуття "колгоспу". Так прогулянку по Феодосії описав кримський блогер Олександр Гірський.