Коронавірус встановив новий антирекорд за добу в Україні: статистика МОЗ на 17 червня

Станом на ранок середи, 17 червня, в Україні офіційно підтверджено 33 234 випадки коронавірусної інфекції. З них 758 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

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Від COVID-19 в країні померли вже 943 особи (+31 за добу), а 14 943 пацієнти (+415) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні також встановили антирекорд за кількістю померлих від коронавірусної інфекції за добу – померла ще 31 особа.

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 155 нових інфікованих, Закарпатській області – 82 і Чернівецькій області – 69.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Раніше OBOZREVATEL писав, що кількість заражених коронавірусом у світі різко зросла. За останню добу захворіли понад 142,5 тисяч осіб.