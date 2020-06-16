В Україні майже 32,5 тисячі хворих COVID-19: з'явилася статистика МОЗ на 16 червня

Станом на ранок вівторка, 16 червня, в Україні офіційно підтверджено 32 476 випадки коронавірусної інфекції. З них 683 були виявлені за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 912 людей (+11 за добу), а 14 528 пацієнтів (+257) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 139 нових інфікованих, Рівненській області – 104 і Волинській області – 61.

Раніше OBOZREVATEL писав, що нову мутацію коронавірусу виявили в Панамі.