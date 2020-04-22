З'ясувалося, який зв'язок між пожежами у світі та зміною клімату

Вероніка Ковбасюк Суспільство 17:54, 22.04.2020 Оновлено: 17:54, 22.04.2020

Зміна клімату створює "ідеальні умови" для пожеж у цілому світі.

Про це розповів голова Української кліматичної мережі Ілля Єременко, написала пресслужба УКМ на своїй сторінці у Facebook, пояснивши, як пожежі, зі свого боку, впливають на парникові викиди в атмосферу.

"За словами голови УКМ Іллі Єременка, зміна клімату створює для пожеж ідеальні умови: температура стає вищою, засухи – частішими та тривалішими. Все стає сухим і готовим спалахнути, як тільки з’являється людина із сірником", – йдеться в повідомленні.

Пожежі та зміна клімату. Ілюстрація

За інформацією УКМ, водночас пожежі самі збільшують парникові викиди в атмосферу, особливо, коли горять торфовища. Щороку обсяги викидів вуглекислого газу через них сягають приблизно восьми мільярдів тонн.

Мапа вогнищ станом на 22 квітня
NASA

"Це, за даними Greenpeace, становить половину викидів, які роблять усі вугільні електростанції світу. Тобто від пожеж парниковий ефект значно посилюється і створюються умови для нових займань", – підкреслили в кліматичній мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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