Головна Новини
22 квітня • оновлено в 19:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

З'ясувалося, який зв'язок між пожежами у світі та зміною клімату

1.7т
Читати матеріал російською

Зміна клімату створює "ідеальні умови" для пожеж у цілому світі.

Про це розповів голова Української кліматичної мережі Ілля Єременко, написала пресслужба УКМ на своїй сторінці у Facebook, пояснивши, як пожежі, зі свого боку, впливають на парникові викиди в атмосферу.

"За словами голови УКМ Іллі Єременка, зміна клімату створює для пожеж ідеальні умови: температура стає вищою, засухи – частішими та тривалішими. Все стає сухим і готовим спалахнути, як тільки з’являється людина із сірником", – йдеться в повідомленні.

Пожежі та зміна клімату. Ілюстрація

Пожежі та зміна клімату. Ілюстрація

За інформацією УКМ, водночас пожежі самі збільшують парникові викиди в атмосферу, особливо, коли горять торфовища. Щороку обсяги викидів вуглекислого газу через них сягають приблизно восьми мільярдів тонн.

Мапа вогнищ станом на 22 квітня

Мапа вогнищ станом на 22 квітня

NASA

"Це, за даними Greenpeace, становить половину викидів, які роблять усі вугільні електростанції світу. Тобто від пожеж парниковий ефект значно посилюється і створюються умови для нових займань", – підкреслили в кліматичній мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги