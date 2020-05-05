З'ясувалося, як живе найстаріша мама в Україні: сусіди скаржаться на мати і жебрацтво

Святослав Фадєєв Суспільство 01:59, 6.05.2020 Оновлено: 02:06, 6.05.2020

Сусіди 75-річної Валентини Підвербної з Чернігова, яка стала найстарішою мамою в Україні, дорікають в грубій та неповажній поведінці, а також нецензурній лайці у присутності дочки.

Чиновники ж вважають, що їй можна закидати тільки надлишкову материнську турботу про дитину, пише "КП в Україні".

Як живе найстаріша мама в Україні
kp.ua

Видання зазначає, що питання почалися, як тільки жінка виписалася з пологового будинку. Вона брала фінансову допомогу, проте геть відмовлялася пускати на поріг журналістів, благодійників, а також соціальних працівників та медиків.

Сусіди, яким вдалося побувати у неї в квартирі, розповіли про бруд і сморід там.

Свою дочку Анну-Марію жінка вивозила на прогулянку в повністю закритій колясці, вона категорично уникала спілкування з іншими матерями і дітьми. У місті почали поширюватися чутки про те, що дочка живе розумово відсталою, німою та хворою.

У службі у справах дітей Чернігівської ОДА заявили, що ця сім'я є непростою, проте є набагато складніші випадки.

"Валентина Підвербна гіпертрофовано любить дочку, але це не привід, щоб відбирати у неї дитину. Дівчинка вчасно пішла до школи, перебуває під наглядом лікарів. За мамою і дочкою дивляться соціальні служби, сім'я на постійному контролі у місцевої влади", – розповіли чиновники.

Анна-Марія (в центрі) в школі вчиться непогано
cheline.com.ua

Також регулярно надходять скарги, що жінка використовує дочку в корисливих цілях, проте в поліції уточнили, що єдина заява про те, що Підвербна може займатися жебрацтвом була в 2013 році.

Очільниця Новозаводської районної ради Тетяна Кузнєцова-Молодча розповіла, що вони кожного разу пишуть правоохоронцям запит з метою перевірити факти, але отримують відповідь, що вони не підтверджуються.

"Ось і зараз написали, а також зробили запит в школу, щоб дізнатися, як з дівчинкою організовано дистанційне навчання", – розповіла вона.

Кузнєцова-Молодча зазначила, що навчання допомогла дівчинці соціалізуватися, хоча були побоювання, що мама стане цьому заважати. Привівши Анну-Марію у перший клас, Валентина категорично заявила, що сидітиме поруч з дочкою на уроках. З великими труднощами вдалося вмовити її чекати змін в коридорі.

"На дівчинку в школі скарг немає. Хіба тільки говорять про її гіперактивність. Батьки скоріше скаржаться на маму, що вона набридає вчителям. Анна-Марія навчається непогано, у неї явні здібності до математики, добре даються гуманітарні предмети. Є проблеми з письмом, але, думаємо, це пройде. За рекомендацією педагогів мама водила дівчинку на гуртки, але вибирає їх вона на свій розсуд. Наприклад, хоче, щоб дочка малювала, хоча дівчинці точно більше б підійшли танці", – розповіла очільниця райради.

Кузнєцова-Молодча додала, що недавно жінці допомогли придбати нові меблі, проте в квартиру вона все одно нікого не пускає, але часто приходить до неї на прийом.

"Я знаю, що мама купує для дочки тільки найякісніші продуті строго стежить, щоб не було штучних барвників, добавок і ГМО, одягає дівчинку в нові речі тільки з натуральних волокон. Уклала договір з сімейним лікарем, хоча як і раніше не довіряє медикам. Коли у Анни-Марії піднялася температура, вона зателефонувала мені. Я надіслала автомобіль, щоб дівчинку відвезли на огляд до лікарні", – розповіла чиновниця.

Як живе найстаріша мама в Україні
cheline.com.ua

При цьому місцеві жителі не так райдужно все описують. Одна з мешканок Чернігова Валерія Шашенок розповіла, що жінка поводиться дуже дивно: вони з дочкою можуть витріщатися на оточуючих, голосно їх обговорювати. Дівчинка вільно може попросити у перехожих гроші.

Також сусіди Валентини незадоволені тим, як грубо і зневажливо вона себе веде. Жителі міста кажуть, що нецензурна лайка є звичайною справою для пенсіонерки, а дочка за нею повторює.

"Минулого літа була свідком сцени в тролейбусі: дівчинка голосно розмовляла, і одна з пасажирок зробила зауваження Валентині. У відповідь потік такої лайки. Я не раз спостерігала, як Підвербна гуляла з дівчинкою в районі проспекту Миру. Із закутаного малятка просто піт градом лився. Знайомі говорили мамі, що Анна одягнена занадто тепло, але Валентина тільки матюкалася. Правда, речі на дівчинку були нові, добротні. І на адресу дочки вона ніколи не сварилася тільки на оточуючих", – зазначила ще одна городянка Оксана Володимирівна.

За словами чернігівчанки Наталії Борздій, зараз до жінки ходить багато волонтерів, вона приймає допомогу від них: "Люди, які ближче Валентину знають, кажуть, що зараз у неї вдома порядок. Навіть посуд дорогий фірмовий є".

Жінка вважає, що просити чиновників відбирати дочка у матері не варто, тому що дівчинці від цього легше не стане, а Валентина все-таки не алкоголічка і не б'є дочку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валентина Підвербна народила дочку в 2011 році у віці 66 років, ставши вже на той час найстаршою матір'ю в Україні.

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