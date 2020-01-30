З'ясувалося, як номер квартири може вплинути на долю людини

Номер квартири здатний вплинути на життя тих, хто проживає у ній, допомагаючи залучати удачу в тій чи іншій сфері.

Про те, як саме, пише DELFI з посиланням на пояснення нумерологів. Вони, зокрема, радять адаптуватися до певного енергетичного фону, що випромінюється числом на дверях помешкання, щоб якомога швидше домогтися досягнення цілей і успіху.

Зазначається, що цифри несуть у собі інформацію й енергію, тому керують сьогоденням і майбутнім, а також дарують людям гарний настрій або ж забирають його. А розібратися в цьому допоможе спеціальний аналіз.

Номер квартири впливає на долю тих, хто в ній проживає

Так, наголошується, що значення мають лише числа від 1 до 9, що несуть в собі таємний сенс. І якщо ваша квартира має номер більше 9, слід просто скласти всі цифри, поки не отримаєте потрібне число. А після вже можна розбиратися, що ж воно означає.

Одиниця. Вона каже, що ваш успіх залежить від оточення. У помешканні важливо забезпечити сприятливу атмосферу – частіше прибирати і позбавлятися від мотлоху. Ще одиничка допомагає знаходити спільну мову з людьми.

Двійка. Ця цифра говорить, що успіх у справі буде гарантований, якщо приділяти підвищену увагу до деталей. У квартирах із №2 небагато позитивних енергетичних потоків. Отже, людям, котрі живуть під заступництвом цього числа, потрібно частіше звертатися до здорового глузду і менше ризикувати.

Потрібно скласти всі цифри номера квартири, поки не отримаєте число від 1 до 9 whoswhos.org

Трійка. Це число впливає на настрій людей, а значить, і на їхній успіх. Такий номер квартири допоможе долати перешкоди, розвиватися духовно і, що цікаво, мати успіх у протилежної статі. Трійка зміцнює кохання і шлюб, під її заступництвом корисно жити тим, хто шукає другу половинку, і великим сім'ям.

Четвірка. Сприяє людям у всіх можливих напрямках, зокрема, знайти своє покликання в житті. Це число містить у собі силу всіх чотирьох стихій і напрямків. У будинку під №4 панує ідилія, гармонія і любов.

П'ятірка. Вона допомагає мешканцям швидко очищатися від негативної енергії. Так, їм не загрожують негаразди, розставання і самотність. Нумерологи ж підкреслюють, що це найпрекрасніший номер квартири для тих, хто бажає вести спокійне і розмірене життя.

Шістка. А ось це число не обіцяє успіхів у фінансовій і матеріальній сфері. Натомість допоможе людям залучити в своє життя любов і щиру духовну радість. Шістка загострює інтуїцію мешканців квартири, допомагає їм краще розуміти одне одного.

Цифри несуть в собі інформацію і енергію naukatv.ru

Сімка. Квартира, що перебуває під впливом цього числа, захищена від негативу, володіє неймовірно потужною енергією і захищає людей від недоброзичливців, ворогів, випадкових загроз ззовні. Ще енергетика сімки добре впливає на здоров'я, обіцяє фінансовий успіх і щастя в коханні.

Вісімка. Ця цифра привертає матеріальні блага, тому добре в квартирі почуватимуться ті, хто метою життя ставить роботу і збільшення заробітку. Водночас людям, які живуть під впливом вісімки, потрібно більше відпочивати і менше переживати через дрібниці.

Дев'ятка. Вона дарує успіх у всіх сферах життя. Однак діє її заступництво тільки настільки, наскільки того вимагає та чи інша ситуація. Тобто, дев'ятка – символ спокою і розміреності. Вона вважається одним із кращих номерів для квартири.

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