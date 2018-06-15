З'ясувалося, хто кинув дорожезний Aston Martin на трасі Харків-Дніпро

Кинутий на трасі Харків-Дніпро спорткар Aston Martin DB11 належить кримчанину Іллі Каїнову.

"Реальний власник - Ілля Каїнов. Це кримчанин, наскільки я знаю. Більше нічого. На лобовому склі виявився папірець з логотипом компанії "Біосфера". Ми тут переполошилися і провели власне розслідування. Коли зрозуміли, що вона не наша, то вирішили, що Бог з ним. А тут вже дивлюся, що деякі сайти почали писати. що це власник "Біосфери" потрапив у аварію ", - розповів PR-директор компанії Олександр Шевченко.

Протокол з місця ДТП

За його словами, співзасновник "Біосфери" Влад Гурістрімба просто проїздив мимо в момент аварії.

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"Він допоміг цьому Іллі вибратися з машини, а той так поспішав в аеропорт, що попросив аркуш паперу: "Я напишу записку і полечу далі". Влад вирвав аркуш паперу, той написав записку і поїхав. Відповідно у протоколі є підписи Влада та інших свідків . Але ми тут ніяким боком. Крім блокнота, який в аварії не постраждав ", - резюмував Шевченко.

Той самий Aston Martin

І та сама записка

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