З'ясувалося, чому чоловіки і літні люди важче переносять коронавірус

Карина Бондаренко Суспільство 03:00, 10.09.2020

Вчені з Вашингтонського університету з'ясували, чому у чоловіків і літніх людей коронавірус викликає більш небезпечні симптоми, ніж у інших груп населення.

Дослідники виділили і секвенували вірусну РНК з мазків, зібраних у 430 хворих COVID-19 пацієнтів і 54 людей з негативними результатами тестів на коронавірус, повідомляє EurekAlert!.

Потім була проаналізована імунна реакція випробовуваних на вірус з урахуванням інфекційного статусу, вірусного навантаження, віку і статі.

З'ясувалося, що імунні реакції активуються лише через три дні після початку інфекції, а склад і функція імунних клітин коливаються в залежності від вірусного навантаження, що свідчить про порушення в захисної реакції у чоловіків і літніх людей.

З початку пандемії коронавірусу у літніх людей і чоловіків спостерігався високий рівень смертності, що може вказувати на більш слабкі імунні відповіді, що лежать в основі поганих клінічних результатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий тип коронавірусу, який спричинив за собою пандемію, по-різному поводиться залежно від пори року. Однак восени він виживає найкраще.

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