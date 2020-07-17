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З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна

Гліб Іванов
Суспільство
1,8 т.
З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна.

Військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець", якого 13 липня вбили на Донбасі під час засідки терористів, мріяв одружитися з українкою і повернутися до Таллінна. Він хотів, щоб в разі загибелі його прах розвіяли в Білорусі, Естонії та Україні.

Як розповів його близький друг Максим Пчелов, вони познайомилися в 2006 році, коли "Естонець" брав участь в акції на підтримку білорусів в Києві. До цього він мітингував у Мінську, де його побили, після чого потрапив до лікарні, а після – втік до Києва, передає видання Delfi.

За словами Пчелова, Ілін переїхав в Таллінн, щоб отримати політичний притулок. Після цього друзі на деякий час втратили зв'язок, відновити який вдалося в 2014 році.

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна Фото: Максим Пчелов / Delfi

"Коли на Україну напала Росія, він мені подзвонив, після чого ми зв'язалися через Facebook. Він цікавився, що у нас відбувається, описував, яка ситуація в Естонії, в Таллінні", – згадує Пчелов.

За словами Пчелова, його друга сильно турбувало те, що відбувається на Донбасі і в листування в 2018 році він говорив, що збирається в зону бойових дій.

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна Фото: Максим Пчелов / Delfi

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна Фото: Максим Пчелов / Delfi

"Росія проникає в усі пострадянські країни і не дає спокою ні вам, прибалтам, ні нам, українцям. Про білорусів я взагалі мовчу. Миколу це дуже сильно дратувало, тому він боровся", – розповів товариш, додавши, що Ілін не хотів "стріляти і вбивати", а тому вивчився на медика.

"Він сам розробляв методички та посібники для солдатів, збирав їх за власною ініціативою в групи, вчив. Його мета була, щоб кожен солдат умів сам себе врятувати. Він розповідав, яку потрібно мати аптечку, яке спорядження, як надати допомогу", – розповідає Пчелов.

Останнє фото Миколи Ільїна

Останнє фото Миколи Ільїна Фото: Максим Пчелов / Delfi

За його словами, Ілін мріяв про майбутнє, не пов'язане з війною – хотів одружитися з українкою. У нього була особлива любов до України, проте, він часто згадував про Таллінн.

Пчелов зазначив, що Ілін заповів кремувати себе і розвіяти прах над Україною, Білоруссю та Естонією. Зараз Максим чекає, коли тіло товариша передадуть українській стороні.

Місце, над яким Ільїн попросив розвіяти частину його праху

Місце, над яким Ільїн попросив розвіяти частину його праху Фото: Максим Пчелов / Delfi

У виданні з посиланням на міністра закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відзначають, що Микола Ілін був громадянином Естонії. "Діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти в військових частинах інших країн з дозволу уряду", – сказав міністр, додавши, що, наскільки йому відомо, досі жодного такого дозволу видано не було.

За його словами, українська влада офіційно не підтвердила загибель громадянина Естонії в зоні ООС.

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна Фото: Максим Пчелов / Delfi

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нікола Ілін ( "Естонець") загинув 13 липня, потрапивши в складі евакуаційної групи в засідку терористів. Він намагався врятувати пораненого бійця.

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