Військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець", якого 13 липня вбили на Донбасі під час засідки терористів, мріяв одружитися з українкою і повернутися до Таллінна. Він хотів, щоб в разі загибелі його прах розвіяли в Білорусі, Естонії та Україні.

Як розповів його близький друг Максим Пчелов, вони познайомилися в 2006 році, коли "Естонець" брав участь в акції на підтримку білорусів в Києві. До цього він мітингував у Мінську, де його побили, після чого потрапив до лікарні, а після – втік до Києва, передає видання Delfi.

За словами Пчелова, Ілін переїхав в Таллінн, щоб отримати політичний притулок. Після цього друзі на деякий час втратили зв'язок, відновити який вдалося в 2014 році.

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна Фото: Максим Пчелов / Delfi

"Коли на Україну напала Росія, він мені подзвонив, після чого ми зв'язалися через Facebook. Він цікавився, що у нас відбувається, описував, яка ситуація в Естонії, в Таллінні", – згадує Пчелов.

За словами Пчелова, його друга сильно турбувало те, що відбувається на Донбасі і в листування в 2018 році він говорив, що збирається в зону бойових дій.

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна Фото: Максим Пчелов / Delfi

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна Фото: Максим Пчелов / Delfi

"Росія проникає в усі пострадянські країни і не дає спокою ні вам, прибалтам, ні нам, українцям. Про білорусів я взагалі мовчу. Миколу це дуже сильно дратувало, тому він боровся", – розповів товариш, додавши, що Ілін не хотів "стріляти і вбивати", а тому вивчився на медика.

"Він сам розробляв методички та посібники для солдатів, збирав їх за власною ініціативою в групи, вчив. Його мета була, щоб кожен солдат умів сам себе врятувати. Він розповідав, яку потрібно мати аптечку, яке спорядження, як надати допомогу", – розповідає Пчелов.

Останнє фото Миколи Ільїна Фото: Максим Пчелов / Delfi

За його словами, Ілін мріяв про майбутнє, не пов'язане з війною – хотів одружитися з українкою. У нього була особлива любов до України, проте, він часто згадував про Таллінн.

Пчелов зазначив, що Ілін заповів кремувати себе і розвіяти прах над Україною, Білоруссю та Естонією. Зараз Максим чекає, коли тіло товариша передадуть українській стороні.

Місце, над яким Ільїн попросив розвіяти частину його праху Фото: Максим Пчелов / Delfi

У виданні з посиланням на міністра закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відзначають, що Микола Ілін був громадянином Естонії. "Діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти в військових частинах інших країн з дозволу уряду", – сказав міністр, додавши, що, наскільки йому відомо, досі жодного такого дозволу видано не було.

За його словами, українська влада офіційно не підтвердила загибель громадянина Естонії в зоні ООС.

З'ясувалися подробиці про вбитого на Донбасі військового медика Іліна Фото: Максим Пчелов / Delfi

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нікола Ілін ( "Естонець") загинув 13 липня, потрапивши в складі евакуаційної групи в засідку терористів. Він намагався врятувати пораненого бійця.