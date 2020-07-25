З'ясувалася небезпека розпивання алкоголю у спеку

Вживання алкоголю є небезпечним у спеку, оскільки посилює негативний вплив високої температури на організм.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим загрожує розпивання спиртних напоїв у літню спеку.

Підвищений ризик серцевого нападу

У спеку разом з потом з організму виводяться калій і натрій, необхідні для нормальної роботи серця. Тому людям з хворобами серця категорично не можна вживати алкоголь у спеку.

Зневоднення

Якщо випити в спеку, алкоголь посилить зневоднення організму, оскільки він змушує нирки не утримувати воду, а виводити її.

Вживання алкоголю посилює негативний вплив високої температури на організм Фото: Pixabay

Сп'яніння настає швидше

У спекотну погоду алкогольне сп'яніння настає швидше. Людина відчуває труднощі в координації рухів, увага її розсіяна, реакція уповільнена, також страждає здатність адекватно оцінювати свої можливості та ситуацію навколо.

Спека переноситься важче

Через випите спиртне мозку складно оцінювати внутрішню температуру організму, через що може здатися, що алкоголь зігріває. Крім того, судини шкіри розширюються, але від жаркого повітря не варто чекати охолодження.

Важливо пам'ятати про те, що алкоголь є шкідливим для серцево-судинної системи, з ним пов'язують вісім видів раку, цироз печінки, панкреатит, гепатит та інші важкі захворювання. Як і куріння, вживання спиртного викликає залежність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні може подорожчати алкоголь: влада хоче посилити правила для виробників.