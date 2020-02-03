Зв'язали і поставили на коліна: у Запоріжжі по-звірячому вбили чоловіка. Фото і відео

У Запоріжжі місцеві жителі виявили труп чоловіка. Він стояв на колінах зі зав'язаними руками та ногами.

Про це повідомляє actual.today. Інцидент трапився в одному з приватних подвір'їв на вулиці Крищенка (Шевченківський район) вранці 2 лютого.

За інформацією очевидців, у покійного були зв'язані руки і ноги, він стояв на колінах. На місці події працювали поліцейські та швидка допомога.

У Запоріжжі знайшли труп чоловіка politeka.net

У пресслужбі Головного управління Національної поліції України офіційної інформації про причини смерті чоловіка та її обставини поки не було.

У Запоріжжі знайшли труп чоловіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Святошинському районі Києва в парку вбили чоловіка.

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