Головна Новини
4 червня • оновлено в 05:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зворушливе фото із зони ООС розчулило українців

1.4т
Читати матеріал російською

Мережу зворушило символічне фото, зроблене на позиції 30 бригади ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі. На ньому зображено металевий ящик з-під набоїв, у якому захисники виростили яскраві квіти.

Світлиною поділилися на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, нагадавши, що воїни також мріють повернутися до звичного мирного життя, де є місце красі та домашньому затишку.

"Прекрасне на війні. Бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького прямісінько на передовій вирощують квіти у цинку. Кажуть, чекають на справжнє літо, а поки його немає – радіють хоч би такій красі", – написали волонтери.

"Зона відповідальності цієї бригади регулярно потрапляє у зведення Операції об'єднаних сил. Але це не заважає армійцям помічати чудесне навіть серед ворожих обстрілів та бруду війни. Помічайте і ви справжніх та справжнє", – закликали вони.

Квіти, вирощені воїнами ЗСУ у ящику з-під набоїв

Квіти, вирощені воїнами ЗСУ у ящику з-під набоїв

Facebook "Повернись живим"

Допис про фронтовий палісадник Героїв одразу ж зібрав під собою 3 200 вподобань, більше 130 поширень та понад сотню вдячних коментарів.

"Дякуємо за мирне небо і спокійну ніч! Нехай вас оберігає Господь! І всі, всі ви повернетеся додому живими!", "Любителі краси завжди намагаються її створити навколо себе (навіть на передовій) – це так мило. Нехай Господь оберігає!!!", "Жива душа у вас, красива! То ж прагне до краси, у ній є сила! Спасибі, рідні, хай вас Господь оберігає, хай віру укріпить і славну перемогу наближає!", "Рускій мір" не вб'є у нас почуття краси природи навколо", "Справжні господарі", – пишуть у них українці.

Квіти в цинку: українців розчулило зворушливе фото із зони ООС

Квіти в цинку: українців розчулило зворушливе фото із зони ООС

Квіти в цинку: українців розчулило зворушливе фото із зони ООС

Квіти в цинку: українців розчулило зворушливе фото із зони ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) також показав знакове фото з Донбасу. На ньому з висоти пташиного польоту зазнімкований будинок, пофарбований у кольори прапора України – блакитний дах і жовті стіни.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 823.

    Вилікувалися: 10 440. Померли: 735.

  • У світі захворіли понад 6,5 млн осіб, загинули – 384 тисяч.

  • Вчені з Європи виявили новий спосіб діагностики COVID-19. Він показує ступінь небезпеки вірусу.

  • ВООЗ оголосила про відновлення випробувань "препарату Трампа", який раніше звинувачували в підвищенні смертності від коронавірусу.

  • COVID-19 викликав дискусії в світі: Швеція визнала помилку відмови від карантину, а Південна Корея ввела QR-коди для походу в клуб або церкву.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги