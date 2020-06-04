Квіти в цинку: українців розчулило зворушливе фото із зони ООС

Мережу зворушило символічне фото, зроблене на позиції 30 бригади ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі. На ньому зображено металевий ящик з-під набоїв, у якому захисники виростили яскраві квіти.

Світлиною поділилися на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, нагадавши, що воїни також мріють повернутися до звичного мирного життя, де є місце красі та домашньому затишку.

"Прекрасне на війні. Бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького прямісінько на передовій вирощують квіти у цинку. Кажуть, чекають на справжнє літо, а поки його немає – радіють хоч би такій красі", – написали волонтери.

"Зона відповідальності цієї бригади регулярно потрапляє у зведення Операції об'єднаних сил. Але це не заважає армійцям помічати чудесне навіть серед ворожих обстрілів та бруду війни. Помічайте і ви справжніх та справжнє", – закликали вони.

Квіти, вирощені воїнами ЗСУ у ящику з-під набоїв Facebook "Повернись живим"

Допис про фронтовий палісадник Героїв одразу ж зібрав під собою 3 200 вподобань, більше 130 поширень та понад сотню вдячних коментарів.

"Дякуємо за мирне небо і спокійну ніч! Нехай вас оберігає Господь! І всі, всі ви повернетеся додому живими!", "Любителі краси завжди намагаються її створити навколо себе (навіть на передовій) – це так мило. Нехай Господь оберігає!!!", "Жива душа у вас, красива! То ж прагне до краси, у ній є сила! Спасибі, рідні, хай вас Господь оберігає, хай віру укріпить і славну перемогу наближає!", "Рускій мір" не вб'є у нас почуття краси природи навколо", "Справжні господарі", – пишуть у них українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) також показав знакове фото з Донбасу. На ньому з висоти пташиного польоту зазнімкований будинок, пофарбований у кольори прапора України – блакитний дах і жовті стіни.

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