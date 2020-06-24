Звіт про ДТП в "ДНР" злили в мережу: перевезення наркотиків, викрадення, сотні загиблих та постраждалих

В окупованій частині Донецької області протягом 2020 року зафіксували 1 271 дорожньо-транспортних пригод, що на 9,92% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 166).

Про це йдеться в звіті, який на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. Згідно з ним, в результаті аварій загинуло 40 осіб, ще 459 отримали травми (щоб подивитися документи, доскрольте новину до кінця).

У документі наголошується, що кількість летальних випадків зросла на 33,3%, а травмованих – на 10,6% (у порівнянні з 2019 роком).

Звіт про ДТП в "ДНР" за 2020 рік Facebook Сергія Нещадима

При цьому зменшилася кількість ДТП за участю "військових" (21 випадок у 2020 році проти 32 в 2019-м), проте збільшилася кількість аварій за участю співробітників так званого "ОВС" (48 у 2020 році проти 37 в 2019-му).

Звіт про ДТП в "ДНР" за 2020 рік Facebook Сергія Нещадима

Також проведено 2 441 затримання. З них – 12 випадків перевезення наркотиків, перевезення зброї та боєприпасів – 2 випадки, використання підроблених документів – 116 випадки, використання транспортних засобів з перебитими номерами вузлів та агрегатів – 22 випадки, використання транспортного засобу, номера вузлів і агрегатів яких не співпадають з записами в реєстраційних документах – 2 випадки, перевезення вантажів без відповідних документів – 14 випадків.

Звіт про ДТП в "ДНР" за 2020 рік Facebook Сергія Нещадима

Також затримані 269 водіїв, які зникли з місця ДТП; виявлено 26 транспортних засобів, які значилися в угоні; 12 осіб, які перебували в розшуку; зафіксовано 1 775 фактів порушення комендантської години.

Звіт про ДТП в "ДНР" за 2020 рік Facebook Сергія Нещадима

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" влаштували велике ДТП, в якому загинули двоє людей і двоє потрапили до лікарні.