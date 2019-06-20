Звіряче вбивство 11-річної Даші: Раду закликали посилити покарання педофілів

Після жорсткого вбивства 11-річної Дар'ї Лук'яненко на сайті Верховної Ради з'явилася петиція з вимогою посилення захисту дітей від сексуального насильства.

У документі, опублікованому на сайті парламенту, пропонується прискорити ухвалення законопроекту №6607, який вводить Єдиний реєстр осіб, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.

Доступ до нього матимуть правоохоронці та Міністерство юстиції, а також керівники навчальних закладів.

Проект закону посилює відповідальність за статеві злочини проти дітей і вводить добровільну хімічну кастрацію за прикладом США, Канади та країн Європи.

Вбита Даша Національна поліція Одещини

Із закликом підтримати петицію на своїй сторінці у Facebook виступив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Як приклад він навів так званий Закон Меган, ухвалений у Штатах у 1996 році після звірячого вбивства семирічної Меган Канка.

"Може, все ж таки ухвалимо закон Дар'ї Лук'яненко і заради пам'яті тієї ж Аліни Васютиної з Гірника, яка два роки тому була зґвалтована і убита покидьком? Скільки ще дітей ми повинні втратити?" — звернувся Аброськін.

Як писав OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. У четвер дівчинка пішла на заняття у танцювальний гурток, але зникла дорогою туди.

Дівчинку цілодобово шукали пів тисячі осіб: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

19 червня у населеному пункті Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко. Воно лежало у вигрібній ямі односельця вбитої, 22-річного хлопця. Він став головним підозрюваним.

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