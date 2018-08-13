Звірства педофілів в Україні: українці запропонували вирішення проблеми

Останнім часом почастішали жахливі випадки з педофілами в Україні, через що в суспільстві зростає агресія.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися у читачів, що потрібно робити з людьми, які завдають шкоди здоров'ю дітей.

Велика частина респондентів (44%) вкрай агресивно налаштована проти педофілів. Люди вважають, що в цьому випадку допоможе тільки повернення смертної кари.

Ще 30% опитаних вважають, що потрібно проводити хімічну кастрацію збоченців, щоб викорінити зло, яке вони завдають дітям.

У свою чергу, 20% українців впевнені, що покарання у вигляді ув'язнення для таких людей може спрацювати.

І лише 5% респондентів вважають дії педофілів психічною хворобою, яку потрібно лікувати у відповідних закладах. Всього в опитуванні брали участь 13308 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, педофіл затягнув 8-річну дівчинку в кукурудзяне поле в Київській області і ґвалтував на очах у маленького братика, якому закривав рота, щоб той не кричав.