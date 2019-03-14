Звинуватили в нацизмі: в Росії завели справу на В'ятровича

Слідчий комітет Росії запідозрив голову Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича в злочині "проти миру і безпеки людства".

Про це йдеться в офіційній заяві СК, порушена кримінальна справа за фактом реабілітації нацизму (ч. 2 ст. 354.1 КК РФ).

За даними слідства, В'ятрович із кінця 2014 року і дотепер заперечує факти, встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі щодо військових злочинців європейських країн. У тому числі їм заперечується приналежність українських націоналістів часів Другої світової війни до військ СС і їхня участь у воєнних злочинах проти мирного населення.

Володимир В'ятрович 24 канал

Вироком трибуналу встановлено, що "організація СС була активним учасником у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людяності", і "неможливо виділити будь-яку частину СС, яка не брала б участі у цій злочинній діяльності".

"СС використовувалися для цілей, які відповідно до Статуту є злочинними й передбачають переслідування і винищення євреїв, звірства і вбивства в концентраційних таборах, ексцеси, що здійснюються за управління окупованими територіями, приведення в життя програми використання рабської праці, а також жорстоке поводження з військовополоненими і їхні вбивства", — зазначили в СК.

Комітет вважає, що заперечення встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі фактів і, як наслідок, підсумків Другої світової війни, як і героїзація нацистських злочинців, не можуть залишитися без належної уваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В'ятрович назвав своє включення до списку санкцій РФ заслуженим, але смішним.

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