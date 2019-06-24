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Звинувачують Україну: в окупованій Євпаторії трапилася масштабна НП

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Окупована Росією Євпаторія (Крим) опинилася без води, електрики й інтернету. Місцеві жителі в усіх бідах стандартно звинувачують Україну.

Інформація про масштабну НП у місті та реакцію кримчан з'явилися в Twitter-акаунті "Кримський бандерівець".

"Тут усе українське. Саботажники сидять і у владі, і в групах. Вони спецом усе так роблять. На словах тільки вони патріоти, а в душі – це зрадники", – відреагував проросійськи налаштований кримчанин Данило Стволін.

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У той же час є кримчани, які повідомляють, що винна російська влада.

"Як Володя каже: "Ми на порозі прориву". Сподіваюся, скоро прорве і нинішню владу змиє безслідно", "Готуємо питання Путіну на наступний рік", – коментують користувачі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Сімферополі під час проливного дощу затопило будівлю собору ПЦУ. Також росіяни заявили, що не хочуть платити за Крим – Росія в результаті санкцій втратила після анексії Криму приблизно $150 млрд, водночас щорічно на утримання півострова витрачають 140-150 млрд рублів.

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Місце
Україна
Теги
КримКрим без води
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуны, и правда верите в подобный бред? Вот я. житель Евпатории, вероятно сижу и кручу педали динамо машины что бы на последний талон на интернет отправить свое сообщение.
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