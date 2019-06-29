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Звинувачувала в домаганнях: учасниця секс-скандалу в київському вузі заручилася з дівчиною

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Студентка київського університету імені Тараса Шевченка Клементина Квіндт, яка в лютому 2019 року звинуватила в домаганнях свого викладача, вийшла заміж за дівчину 28 червня в Німеччині.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото з обручкою.

"Щойно одружилися. В той день, коли почалися заворушення в Стоунволл. Щаслива", – повідомила вона.

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Молодята

Молодята

Facebook Клементина Квіндт

Дівчина мала на увазі так зване "Стоунвольське повстання", що почалося в ніч на 28 червня 1969 року в гей-барі "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку. Воно було спровоковано поліцейським рейдом. Тому, мабуть, для Клементини одруження в цей день символічне.

Як відомо, одностатеві шлюби в Німеччині дозволені з 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доцент кафедри біології Петро Романенко, якого Квіндт звинуватила в домаганнях, нібито неодноразово приходив до кімнати дівчат і розповідав, як правильно робити кунілінгус.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Raider Raider
Raider Raider
А кому интересна эта информация , всем плевать что происходит с лезбухой , да пусть хоть сдохнет , вот все равно, не нагнетай ситуацию где нет ничего...
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Raider Raider
Raider Raider
Русские , тупые имбецилы , каждый раз убеждаюсь когда коменты читаю )))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Очередной когнитивный диссонанс у paгулей. Вроде как противно, а вроде как это и есть эуропэйские ценности, надо радоваться
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