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8 лютого • оновлено в 08:06
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/ Суспільство

Звинувачений у справі Шеремета Антоненко написав із СІЗО лист-ультиматум. Документ

7.2т
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Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко (Riffmaster) написав листа слідчому Василю Бирку, в якому звинуватив його в спотворенні показань у своєму клопотанні щодо продовження арешту.

Послання опубліковане на сторінці у Facebook Free Riff, де Антоненко виклав свої вимоги.

"Ще раз заявляю, що все, що було мною сказано, є абсолютною правдою, я підтверджую раніше надані показання. Але я не можу погодитись із тим, що мої слова перекручують і використовують проти мене. Я не приховував жодної з обставин свого життя та відповідав на всі поставлені питання. Хоча тепер розумію, чому адвокати радили відмовитися говорити будь-що", – написав Антоненко.

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

Підозрюваний звинуватив Бирка в тому, що той приховує докази його невинуватості. Антоненко вимагав надати доступ його адвокатам до кримінального провадження.

"Візьміть до уваги, що будь-яка співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з Вашого боку, зокрема надання адвокатам можливості ознайомитись із документами, експертизами, які Ви обіцяєте надати більш ніж місяць, а також офіційного експертного вимірювання мого зросту", – підсумував Антоненко.

Музикант підкреслив, що поки його вимоги не виконають, він відмовляється відповідати на будь-які питання на підставі статті 63 Конституції України.

Лист Антоненка

Лист Антоненка

Facebook Free Riff

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він був, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й ветерану АТО Антоненку (Riffmaster), волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.

  • Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що, щоб передати в суд справу за обвинуваченням підозрюваних у виконанні та організації вбивства Шеремета, необхідно зібрати додаткові докази. Оскільки тих, що є зараз, недостатньо.

  • Заступник генерального прокурора України від 3 лютого продовжив досудове розслідування в кримінальному провадженні у справі про вбивство Шеремета на термін до чотирьох місяців.

  • Печерський районний суд міста Києві 4 лютого влаштував паралельний розгляд щодо підозрюваних у вбивстві Шеремета Дугарь і Антоненка.

  • 5 лютого Печерський районний суд міста Києва залишив його під вартою до 4 квітня.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
То что он будет молчать ничего уже не решит для суда молчание это отказ сотрудничества а значить и нет раскаяния а значит это отягчающее обстоятельство и если они докажут вину дадут больше в итоге
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пора уже "активисту" и "патриоту" объявлять лечебную голодовку. Без этого в ранг "героя" не возведут!
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потапкин виктор
потапкин виктор
Крымчанин Юрий, У них "голодать"будет это не голодовка.За такое "героя" не дают,вот если бы он у нас при "голодовке"у Кума курицу сожрал ,то сразу герой и в ПАСЕ.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Отпустят ,тож активист.
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Гуркович Гоша
Гуркович Гоша
Обломов Гоша, У тебя опечатка не отпустят а ОПУСТЯТ
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