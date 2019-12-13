"Звільнимо з ним Крим!" Воїн ООС поділився зворушливою мрією

Офіцер НГУ, учасник ООС на Донбасі Харитін Старський розповів, що мріє звільнити від російської окупації Крим, в'їхавши туди на БТР з кримськотатарським прапором.

Його захиснику подарували кримськотатарські друзі, які живуть на тимчасово окупованому півострові. Про зворушливу мрію воїна написали на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

"У мене в Криму живе багато друзів – кримських татар. Свого часу вони переслали мені свій прапор, і я їм пообіцяв, що, коли ми будемо звільняти Крим, я поїду на БТРі, на якому він буде майоріти. Я обов'язково це зроблю!" – впевнено говорить військовий.

Старький також розповів, як почався його бойовий шлях. Адже, незважаючи на військову династію, до подій 2014 року він був цивільною людиною.

Харитін Старський Facebook "Повернись живим"

"Мій батько, дід і прадід – військовослужбовці. Я до війни займався цивільною роботою – за фахом я фахівець зі зв'язків з громадськістю, працював в різних міжнародних проєктах. Коли на сході України почалися бойові дії, питання "Йти чи ні?" навіть не виникало. Перш за все я розумів: якщо я не піду, то піде інший хлопець, можливо, значно молодший за мене, у якого все життя попереду", – згадує воїн.

Крім того, на рішення воїна вплинуло і те, що його близький друг з батальйону "Донбас" у 2014 році під Іловайськом потрапив в полон до росіян.

"Немає таких слів, щоб передати, що відчувала його сім'я. Тоді я вирішив, що треба його витягати і поїхав на схід. Друга в результаті обміняли, але я зрозумів, що війна на цьому не закінчиться – треба воювати до перемоги", – ділиться особистою мотивацією Старський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командир одного з відділень ЗСУ, які беруть участь в ООС на Донбасі, регулярно влаштовує яскравий тролінг окупантам. Максимально близько до їх позицій він встановлює прапори України. Чоловік розповів, що мріє зробити це і в Луганську.

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