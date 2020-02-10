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10 лютого • оновлено в 19:07
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Звільнили за порушення присяги: Верховний суд заявив про шантаж екссудді

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Дев'ятнадцять суддів Великої палати Верховного Суду повідомили у Вищій раді правосуддя про втручання в їх діяльність екссудді, який намагається відновиться на посаді.

Як сказано у повідомленні Верховного суду, йдеться про колишнього суддю Андрія Куликова, якого звільнили за порушення присяги. Чоловік вже 12 років намагається скасувати рішення суду.

Те, що в своєму новому клопотанні вказав Куликов, стало для суддів БП ЗС підставою для повідомлення про втручання в діяльність. Екссуддя повідомив, що нібито судді БП ЗС і члени Вищої ради правосуддя зробили відносно нього злочин, який загрожує його життю.

Звільнили за порушення присяги: Верховний суд заявив про шантаж екссудді

"Аналіз змісту клопотання дає підстави для висновку про те, що ця дія спрямована на примус суддів Великої палати Верховного Суду до винесення судового рішення на користь позивача в цій справі", – сказано в повідомленні суду.

Колишнього суддю Військового місцевого суду Дніпропетровського гарнізону Андрія Куликова звільнили за порушення присяги Верховною Радою в травні 2008 року. Відтоді, Куликов домагається свого відновлення на посаді, і в січні 2017 роки йому вдалося виграти процес проти України в Європейському суді з прав людини (справа "Куликов та інші проти України"). ЄСПЛ постановив виплатити грошову компенсацію судді, однак відхилив всі інші вимоги.

Як писав OBOZREVATEL, Верховний Суд залишив без задоволення скаргу Міністерства культури щодо перейменування УПЦ МП в Російську православну церкву в Україні і залишив в силі стару назву.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
Верховний суд Украины
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