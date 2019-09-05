Новини Реклама
5 вересня • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Звільнили від хунти": у мережі з'явилися апокаліптичні фото з Донецька

2.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися фото знищеного мародерами у Донецьку гіпермаркету "Метро".

Кадри були зібрані ресурсом "Східний Варіант", на що звернув увагу на своїй сторінці у Twitter блогер Денис Казанський.

Мародери почали грабувати "Метро" ще у травні 2014 року, коли йшли бої за Донецький аеропорт. Тепер же, через 5 років, від гіпермаркету не залишилося і стін. Каркаси були вивезені і здані на металобрухт.

Новини
"Потім утече": у Донецьку розповіли про нелюдський наказ Пушиліна

Тепер на місці "Метро" залишилися тільки бетонні перекриття.

Розграбований "Метро" у Донецьку

Розграбований "Метро" у Донецьку

Восточный Вариант

Розграбований "Метро" у Донецьку

Розграбований "Метро" у Донецьку

Восточный Вариант

Розграбований "Метро" у Донецьку

Розграбований "Метро" у Донецьку

Восточный Вариант

Розграбований "Метро" у Донецьку

Розграбований "Метро" у Донецьку

Восточный Вариант

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявляв, що його терористи заплатили за все, що вкрали у гіпермаркеті METRO в окупованому Донецьку

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
9
Смішно
4
Цікаво
14
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Рузьге мир аднако, цапьё как было скотом, так и осталось
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А ниче, шо по Метро х*ярила украинская артиллерия ?!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel