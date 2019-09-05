"Звільнили від хунти": у мережі з'явилися апокаліптичні фото з Донецька

У мережі з'явилися фото знищеного мародерами у Донецьку гіпермаркету "Метро".

Кадри були зібрані ресурсом "Східний Варіант", на що звернув увагу на своїй сторінці у Twitter блогер Денис Казанський.

Мародери почали грабувати "Метро" ще у травні 2014 року, коли йшли бої за Донецький аеропорт. Тепер же, через 5 років, від гіпермаркету не залишилося і стін. Каркаси були вивезені і здані на металобрухт.

Тепер на місці "Метро" залишилися тільки бетонні перекриття.

Розграбований "Метро" у Донецьку Восточный Вариант

Розграбований "Метро" у Донецьку Восточный Вариант

Розграбований "Метро" у Донецьку Восточный Вариант

Розграбований "Метро" у Донецьку Восточный Вариант

Помните разграбленный мародерами в 2014 году донецкий супермаркет "Метро"?



Вот как он выглядит сегодня.https://t.co/J4SmGAx3tT — Денис Казанський (@den_kazansky) September 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявляв, що його терористи заплатили за все, що вкрали у гіпермаркеті METRO в окупованому Донецьку

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