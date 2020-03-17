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17 березня • оновлено в 07:38
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Звільнення Слов'янська від окупації згадали в мережі: вражаючі кадри

3.1т
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У мережі опублікували архівні кадри звільнення Слов'янська Донецької області від російських окупантів у 2014 році.

Відео з'явилося на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Спогадами поділився український воїн зі Слов'янська Дмитро Напрягло (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дуже великий контраст: те, що було до цього, і трапилося в лічені години після звільнення. Таке відчуття... Ну, свободи!?" – розповів захисник.

Звільнення Слов'янська від окупації згадали в мережі

Звільнення Слов'янська від окупації згадали в мережі

Скріншот із відео

За його словами, коли почалася війна в Донбасі, добровольцем брати не хотіли, тому чоловік підписав контракт, адже завжди був патріотом.

Звільнення Слов'янська від окупації

Звільнення Слов'янська від окупації

Скріншот із відео

Звільнення Слов'янська від окупації

Звільнення Слов'янська від окупації

Скріншот із відео

Боєць поділився своєю історією, а також розповів про сина Романа, який загинув у бою 26 лютого 2017, рятуючи товариша, в якого влучили зі снайперської гвинтівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в п'яту річницю визволення Маріуполя від окупантів в Міністерстві внутрішніх справ України показали потужне відео протистоянь українських захисників із терористами "ДНР".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Слов'янськ
Теги
боєць АТО АТО Новини Донбасу Донбас
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
И где сейчас эта свобода?
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4
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Он Алекс, У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам.....а про пенсии и работу лиханул малек...хpюкнул в лужу проще говоря.
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1
0
Он Алекс
Он Алекс
Гаврилов Олег, а где ? Там как в Донецке комендантский час уже 5 й год? Магазины не работают и пенсии не платят? Закрылись предприятия и у людей работы нет ?
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3
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Какое освобождение, если было "оставление" - они сами ушли и свободно без единого выстрела переехали в Донецк. Не рассказывайте сказки о "героическом освобождении".
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5
1
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Pavlov Pavel, вот умеешь испортить настроение единым
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Потріотов Потріот
Потріотов Потріот
Лож все жто.
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