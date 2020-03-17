У мережі опублікували архівні кадри звільнення Слов'янська Донецької області від російських окупантів у 2014 році.

Відео з'явилося на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Спогадами поділився український воїн зі Слов'янська Дмитро Напрягло (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дуже великий контраст: те, що було до цього, і трапилося в лічені години після звільнення. Таке відчуття... Ну, свободи!?" – розповів захисник.

Звільнення Слов'янська від окупації згадали в мережі Скріншот із відео

За його словами, коли почалася війна в Донбасі, добровольцем брати не хотіли, тому чоловік підписав контракт, адже завжди був патріотом.

Звільнення Слов'янська від окупації Скріншот із відео

Звільнення Слов'янська від окупації Скріншот із відео

Боєць поділився своєю історією, а також розповів про сина Романа, який загинув у бою 26 лютого 2017, рятуючи товариша, в якого влучили зі снайперської гвинтівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в п'яту річницю визволення Маріуполя від окупантів в Міністерстві внутрішніх справ України показали потужне відео протистоянь українських захисників із терористами "ДНР".

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