Звільнений український політв'язень потрапив в реанімацію

Український політв'язень Станіслав Клих після обміну полоненими з РФ і проходження медобстеження був направлений в реанімацію.

Як передає УНІАН, в "Феофанію" на обстеження повезли 11-х політв'язнів (всіх, окрім 24 моряків).

"Стан у Стаса дуже поганий, про інших поки не знаю", - повідомила Ольга Афанасьєва, мати звільненого з РФ в 2016 році українця Геннадія Афанасьєва, яка була на місці подій.

Клих був направлений до реанімаційного відділення. Кольченка і Панова розмістили в палатах ЛОР-відділення.

Станіслав Клих соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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