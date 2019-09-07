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8 вересня • оновлено в 11:57
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/ Суспільство

Звільнений український політв'язень потрапив в реанімацію

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Український політв'язень Станіслав Клих після обміну полоненими з РФ і проходження медобстеження був направлений в реанімацію.

Як передає УНІАН, в "Феофанію" на обстеження повезли 11-х політв'язнів (всіх, окрім 24 моряків).

"Стан у Стаса дуже поганий, про інших поки не знаю", - повідомила Ольга Афанасьєва, мати звільненого з РФ в 2016 році українця Геннадія Афанасьєва, яка була на місці подій.

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Клих був направлений до реанімаційного відділення. Кольченка і Панова розмістили в палатах ЛОР-відділення.

Станіслав Клих

Станіслав Клих

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Станіслав Клих
Місце
Україна
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Шевченко Дарина
Шевченко Дарина
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Шевченко Дарина
Шевченко Дарина
заходите на сайт и подписывайте петицию о лишении гади звания Героя Украины..там буквально пару часов осталось..и нужно ещё около трёх тысяч голосов.
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Освобожденный украинский политзаключенный попал в реанимацию ..." --- Интернесно - от счастья или от огорчения?
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