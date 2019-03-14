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Звільнений глава Служби зовнішньої розвідки отримав нову посаду

1.4тЧитати матеріал російською

Єгора Божка, якого президент Петро Порошенко звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки, призначили заступником Міністра закордонних справ України.

Про це сказано в розпорядженні уряду, яке було опубліковано на сайті Кабміну. Документ датований 13 березня.

Слова вітання Божку адресував у Twitter глава українського МЗС Павло Клімкін. "Вітаю нового "старого", новопризначеного заступника міністра Єгора Божка. Форма ще військова, але зміст дипломатичний. Welcome back on board", – написав він.

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Єгор Божок

Єгор Божок

Уніан

Нагадаємо, до Служби зовнішньої розвідки Божок два роки виконував обов'язки глави Місії України при НАТО.

Звільнений глава Служби зовнішньої розвідки отримав нову посаду

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого в корупційній схемі Олега Гладковського з поста заступника секретаря РНБО.

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Особа
Єгор Божок
Місце
Україна
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Хрипко Владимир
Хрипко Владимир
А се таки я прав! Он давно продался пиндосам.
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