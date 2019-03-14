Звільнений глава Служби зовнішньої розвідки отримав нову посаду

Єгора Божка, якого президент Петро Порошенко звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки, призначили заступником Міністра закордонних справ України.

Про це сказано в розпорядженні уряду, яке було опубліковано на сайті Кабміну. Документ датований 13 березня.

Слова вітання Божку адресував у Twitter глава українського МЗС Павло Клімкін. "Вітаю нового "старого", новопризначеного заступника міністра Єгора Божка. Форма ще військова, але зміст дипломатичний. Welcome back on board", – написав він.

Новини Голова Державної фіскальної служби Продан звільнився

Єгор Божок Уніан

Нагадаємо, до Служби зовнішньої розвідки Божок два роки виконував обов'язки глави Місії України при НАТО.

Вітаю нового "старого" дипломата, новопрізначеного заступника Міністра закордоних справ Єгора Божка. Форма ще військова, но Зміст діпломатічній🙂 Welcome back on board 🙌🏻 pic.twitter.com/JO5UQ9aE7H - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого в корупційній схемі Олега Гладковського з поста заступника секретаря РНБО.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram