Звільнені українці розповіли, що пережили в полоні "Л/ДНР": ексклюзивні відео

Звільнені з полону "Л/ДНР" українці розповіли, за що потрапили в руки терористів і що їм довелося пережити "на підвалі" і у в'язницях на окупованому Донбасі.

Ексклюзивні коментарі по прильоту в аеропорт "Бориспіль" вони дали ObozTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зінаїда Мальцева, яка провела в полоні 19 місяців, розповіла, що її утримували в поганих умовах. Жінку звинувачували в шпигунстві. "Мене не били, не катували. Тому що кілька разів дали б – і вперед ногами. 8-й десяток уже. Адміністрація була нічого, але вони все робили через засуджених", – поділилася вона.

Звільнені з полону розповіли про пережите

Звільнені з полону розповіли про пережите

Наш кореспондент також поспілкувався з родичами Анатолія Семиренка, якого звинувачували в шпигунстві. "Не було майже 4 роки. Рік на підвалі, ми не знали де, потім в СІЗО. І засудили на 12 років", – розповіла його бабуся.

Звільнені з полону розповіли про пережите Скріншот з відео

Звільнені з полону розповіли про пережите

Сам чоловік зізнався, що його утримували в жахливих умовах і застосовували фізичне насильство. "Багато чого було, відразу не розкажеш все. Та й не можу все розповісти. Постійно на голові був пакет або мішок, коли зі мною розмовляли. Навіть не бачив, з ким спілкуюся", – поділився він. Семиренко розповів, що дізнався про звільнення вже в день обміну, 29 грудня.

Звільнені з полону розповіли про пережите

Вдалося поговорити і з 72-річною Анастасією Мухіною, яку терористи затримали за підтримку України і активну протидію окупантам.

"У мене є Батьківщина – Україна. Я громадянка України. Але вони все одно – виготовлення вибухових речовин у себе в квартирі. Вони вважають, пройшла десь школу. У реальності – за проукраїнську позицію, листівки, що Росія – окупант", – розповіла вона.

Звільнені з полону розповіли про пережите

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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