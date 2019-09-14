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14 вересня • оновлено в 13:39
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Звільнені з полону Кремля моряки повернулися до Одеси: яскраві фото

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Два літаки Ан-26 зі звільненими з російського полону військовослужбовцями ВМС і їх родичами приземлилися 14 вересня на Шкільному аеродромі Одеси.

Як передає "Думская", вони пересіли на автобуси, які попрямували на військово-морську базу "Південь" (колишня Західна), в Практичній гавані Одеського порту. Там відбудеться урочисте шикування.

Після повернення з полону моряки проходили реабілітацію в столичному військовому госпіталі. Всі вони мають намір продовжити службу в національному флоті.

Звільнені моряки повернулися до Одеси

Звільнені моряки повернулися до Одеси

"Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси

Звільнені моряки повернулися до Одеси

"Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси

Звільнені моряки повернулися до Одеси

"Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси

Звільнені моряки повернулися до Одеси

"Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси

Звільнені моряки повернулися до Одеси

"Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси

Звільнені моряки повернулися до Одеси

"Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси

Звільнені моряки повернулися до Одеси

"Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси

Звільнені моряки повернулися до Одеси

"Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси

Звільнені моряки повернулися до Одеси

"Думська"

Новина оновлюється.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна Одеса
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70rus xxx
70rus xxx
"Яркие фото".Кроме обшарпанных автобусов(на фоне колючки),остальные фото весьма тусклые в прямом и переносном смысле.В чем яркость,аффтар?
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