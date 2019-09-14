Звільнені з полону Кремля моряки повернулися до Одеси: яскраві фото

Два літаки Ан-26 зі звільненими з російського полону військовослужбовцями ВМС і їх родичами приземлилися 14 вересня на Шкільному аеродромі Одеси.

Як передає "Думская", вони пересіли на автобуси, які попрямували на військово-морську базу "Південь" (колишня Західна), в Практичній гавані Одеського порту. Там відбудеться урочисте шикування.

Після повернення з полону моряки проходили реабілітацію в столичному військовому госпіталі. Всі вони мають намір продовжити службу в національному флоті.

Звільнені моряки повернулися до Одеси "Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси "Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси "Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси "Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси "Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси "Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси "Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси "Думська"

Звільнені моряки повернулися до Одеси "Думська"

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