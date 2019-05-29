"Звикли жити в гетто": Ніцой розлютилася на українців через "русскій мір"

Українська письменниця Лариса Ніцой звернулася з жорсткою критикою до українців. Вона обурилася їх терплячістю щодо російської експансії в культурній сфері.

Своє послання борець за українську мову опублікувала на сторінці у Facebook і закликала співвітчизників не обмежувати своє бажання чути і читати українське поодинокими резерваціями однодумців.

"Українці звикли жити в гетто. Ми створюємо свої культурні спільноти, організуємо свої містечка, фестивалики, ховаючись в них від агресивного "русского міра". Отримавши свою державу, свою мову, свою культуру, ми і далі живемо парадигмою гетто. І далі гуртуємося по закутках, оскільки головні сцени в країні все одно зайняті російською попсою, російською туснею. Ми не посуваємо цю тусню. Нам навіть в голову таке не приходить. Ми відходимо в сторону, щоб пошукати новий куток і притулитися в ньому зі своїм українським світом", – обурилася Ніцой.

За приклад вона навела ситуацію, свідком якої письменниця стала на "Книжковому арсеналі" в Києві. За її словами, цей захід став оазисом в зросійщеній пустелі, куди стікалися українці з усієї України.

"В останній день запросили друзів в цей український оазис. Подихати українським повітрям. Ті радісно прийшли. Вдень, як водиться, – книжкові події, ввечері зібралися в передчутті українського музичного десерту. Група, яка вийшла на сцену, заспівала російською. Частина публіки потягнулася до сцени, а частина розгублено, заскочена несподіванкою, ніби отримала ляпаса, ошелешено стала віддалятися від сцени. Завершення книжкового фестивалю для цієї української частини було вкрай зіпсоване. Ще й друзі: "Ось я воював на сході за це? За цю російську попсню всюди? Ви на це нас покликали?" – розповідає письменниця.

Лариса Ніцой E-news.su

Разом з тим, додала вона, вирішення неприємної ситуації знайшлося несподівано. Відвідувачі, які хотіли послухати українську музику, спонтанно об'єдналися і пішли в одну з порожніх зал "Книжкового арсеналу". Там відомий музикант Тарас Компаніченко розчохлив свою бандуру і здивував публіку козацьким рок-н-ролом. Люди розлили шампанське по одноразових келихах, почала підтягуватися українська публіка. До зали раптово нагрянула охорона, щоб попросити звільнити її, але заслухалася і також залишилася на стихійному концерті.

"Свято було врятоване. А за вікном на головній сцені кричала російська попса. Кілька днів мене не відпускала гризота. Що не так було з нашим концертом? Тарас, як завжди, був чудовий, публіка – своя, затишна. Посиділи весело. Що не так? І я зрозуміла. Ми знову пішли шукати свій куток. Нам в голову не прийшло якось виправити ситуацію, щоб на головній сцені був український світ, а не ворожий. Ми здали головну сцену без бою. Я теж була серед тих, хто здав її без бою. Мені теж не прийшло в голову воювати. Я теж розгублено оглядалася, шукала куток і раділа, коли ми його знайшли. А це неправильно", – пише Ніцой.

"Нам досі легше шукати свої куточки. І ми так робимо з українським світом щодня. Тулимо його по кутках. Наш світ досі в приймах у своїй країні. І винні ми, українці, зі своєю моделлю гетто в головах", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой присоромила українців за надто мляву боротьбу за власну мову. Вона поставила їм за приклад Казахстан, де кандидата на пост президента країни не допустили до виборів через незнання державної мови.

Також письменниця вважає, що українці не можуть позбутися всіх своїх нещасть через те, що люблять чужинців більше, ніж самих себе. Вона впевнена, що за таке ставлення до рідного коріння Бог карає цілий народ.

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