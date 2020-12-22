Очень интересный вопрос всплывает периодически в комментариях к моим постам — особенно к тем, в которых я рассказываю об Украине. По мнению некоторых читателей, правильно писать именно "на Украине" (а не "в Украине"). Как доказательство этой теории они приводят тот факт, что якобы название "Украина" появилась тогда, когда эти земли были в составе Российской Империи — про них говорили "на Окраине", и поэтому и сейчас тоже правильно говорить "на Украине".

Однако это не совсем так — слово "Украина" гораздо старше, чем Российская Империя, судя по всему — появилось ещё в Средневековье, и как минимум есть на картах XVII века. В сегодняшнем посте — кусочек летописи, старая карта Украины, а также вопрос.

Украинские источники пишут о том, что слово "Украина" (в форме "Оукраина") употреблялось ещё в 1187 году в Киевской летописи, в рассказе о смерти Переяславского князя Владимира Глебовича. Согласно летописи, князь заболел и умер в неполных тридцать лет во время похода половцев, и как записано в летописи, за ним "плакашасѧ" не только "вси Переӕславцы", но и "ѡ нем же Оукраина много постона". В общем, вся Украина о нём плакала — так можно перевести на современный русский язык:

Ну ладно — про Средневековье можно сказать, что это было давно, да и название там пишется как "Оукраина", а не как "Украина", да и карты нет, может что-то другое имели в виду. Но уже в середине XVII века появляется карта Боплана (1648 г.), на которой Украина (в границах, близких к современным) обозначена именно как "Украина", и есть к примеру ещё вот такая карта Гоманна, составленная в 1712 году, где четко написано "Украина":

Напомню, что Российская Империя как государство было образовано 22 октября 1721 года, так что ссылаться на то, что название "Украина/Окраина" появилось во времена Российской Империи или даже во времена СССР — неверно. Как видим, оно было намного раньше.

Такие дела.

А как вы думаете, откуда взялось слово "Украина"?

Напишите в комментариях, интересно почитать версии.