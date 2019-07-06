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Звичаї на Івана Купала: як "зарядитися здоров'ям" на весь рік

19.9тЧитати матеріал російською

Крім плетіння вінків і стрибків через багаття, на свято Івана Купала здавна існувало і безліч інших звичаїв.

Так, вважалося, що ранкова роса в день Івана Купала, 7 липня, має цілющі властивості, розповів в ефірі ObozTV аспірант-етнолог Одеського національного університету ім. Мечникова, глава одеської громади рідновірів "Мокоша" Валентин Довгочуб.

"Дуже поширеним на території України був звичай на ранок Івана Купала ходити по росі, вмиватися росою, навіть "купатися" в купальській росі. Вважалося, що це може зарядити людину здоров'ям на весь наступний рік", – поділився Довгочуб.

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Крім того, це були сприятливі дні для збору трав – як лікувальних, так і "лиходійських", тобто отруйних.

"Трави, як казали в народі, потрібно було збирати на самоті, до сходу сонця – або в день перед Купала, або безпосередньо на свято Купала. Мовчки промовляти про себе певні заговори, зрізати трави освяченим ножем. А повертаючись з ними додому – ні з ким не спілкуватися", – розповів етнолог.

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При цьому він зазначив, що спочатку Купала, цілком ймовірно, було святом літнього сонцестояння – літнього Сонцевороту – у слов'ян.

"А сьогодні річний сонцеворот, як ми знаємо, випадає на 22-23 червня. Тому якщо говорити про якісь заборони чи повір'я, які "працюють" або "не працюють" в цей день, то для початку потрібно для себе визначити, коли це може "працювати": на літнє сонцестояння 22-23 червня чи на 6-7 липня", – уточнив Довгочуб.

Зі святом Івана Купала пов'язано чимало традицій і містичних обрядів

Зі святом Івана Купала пов'язано чимало традицій і містичних обрядів

Pexels

Раніше маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів OBOZREVATEL про язичницькі обряди на Івана Купала, які можна провести для позбавлення від проблем: як правильно "спалювати" негатив і хвороби, коли загадувати бажання і який заговор допоможе кар'єрному зростанню.

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Теми
святаПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Місце
Україна
Теги
святотрадициирелігіяздоров'я
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Две свиньи с паРРаши уже свой пятак всунули.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Языческий праздник в великой термосоносной стране? Вы чё охренели.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Пушкин Серёга, А сами атеисты.
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