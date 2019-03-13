Зверніться до своєї пам'яті: психіатр розкрила секрет гарних стосунків у колективі

Причина поганого ставлення до колег в офісі може ховатися у проблемах у сім'ї. Саме зіпсовані стосунки з родичами спонукають співробітників до роздратування.

До такого висновку дійшла психотерапевт зі США Марія Баратта, пише The Daily Mail. За її словами, перенесення сімейної моделі на роботу пов'язане з великою кількістю спільного часу, який проводиться з колегами.

Для того, щоб зрозуміти причину свого негативного ставлення, потрібно зрозуміти, що саме дратує, наприклад, плямкання, голос, агресивний характер. Потім психотерапевт радить проаналізувати, кому з членів вашої сім'ї притаманні ці ж якості.

"Дорослий, який колись був тихою дитиною, може відсахнутися від колеги, що агресивно веде дискусію, оскільки так з ним у дитинстві поводився його старший брат", – пояснила доктор.

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Для того, щоб дитячі травми не ставали причиною сварок у колективі, співробітникам потрібно зрозуміти, що негативні емоції у них викликають не самі люди, а окремі риси поведінки, своєрідні відгомони з минулого.

Як писав OBOZREVATEL, названі самі поширені помилки, які ламають близькі стосунки. Для того, щоб сім'я залишалася міцною, варто звернути увагу на шість пунктів характеру.

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