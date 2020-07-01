Звернення до Зе-влади через законопроєкт "Про медіа" підтримали понад 100 провідних ЗМІ та журналістів

За два дні більше 100 журналістів, медіаменеджерів і експертів підписали відкритого листа президенту України, керівництву Верховної Ради, народним депутатам і європейським партнерам України, в якому закликали не підтримувати законопроект №2693 "Про медіа".

У листі сказано, що проект закону порушує право на свободу вираження поглядів, гарантоване Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Звернення підтримав шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Свої підписи поставили журналісти майже з усіх регіонів України.

"Нечітко сформульовані в законопроекті вимоги до медіа, за висновками експертів, надають органам державної влади повноваження по "встановленню правди". Немає сумнівів, що такі повноваження будуть використані для контролю за вираженням політичних думок, критики політичних сил, політиків, посадових осіб", – сказано в заяві.

Також журналісти відзначили, що в разі прийняття закону повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення "виходитимуть за межі, визначені Конституцією України". При цьому він "залишиться політичним органом, відбір кандидатур в який стане ще більш довільним".

На думку підписантів, законопреокт містить "непропорційні заходи обмеження права на свободу вираження, які можуть бути використані як інструмент цензури".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, журналісти, блогери та представники засобів масової інформації України звернулися до влади з заявою проти законопроекту №2693 "Про медіа", запропонованого народними депутатами.