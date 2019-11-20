"Звернемося до Росії": Зеленський пообіцяв повернути вкрадене з українських кораблів

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв звернутися до російської сторони з метою повернути обладнання, яке було знято з повернутих РФ кораблів ВМС України. Це станеться після оцінки стану всіх трьох суден.

Про це сам гарант заявив на брифінгу вночі середи, 21 листопада, в Очакові після огляду захоплених РФ рік тому кораблів, що повернулися в Україну (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як ми й обіцяли, ми повернули наших моряків, і повернули наші катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає (на судах – Ред.) і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом і деякі речі я не можу сказати, частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є", – наголосив Зеленський.

Зеленський пообіцяв повернути вкрадене з українських кораблів Обозреватель

Також він зазначив, що Україна паралельно займеться і ремонтом цих суден.

"Ми говорили з паном Воронченком (командувач Військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Ігор Воронченко – Ред.), десь три місяці і все буде на ходу", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Очаків прибули військові кораблі ВМС України, які були захоплені Росією в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки. Фахівці оглянуть судна на наявність пошкоджень і при необхідності відправлять на ремонт.

При цьому на кораблях виявилися демонтовані деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

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