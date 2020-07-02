Зґвалтування 12-річного хлопчика у Львові: адвокат заявив про можливий груповий злочин

Підозрюваний у зґвалтуванні 12-річного Стратона Яцківа зі Львова Мирослав Мартинюк, можливо, під час скоєння злочину мав спільників. Ба більше, ймовірно, що такі випадки в місті не поодинокі.

Про це розповів адвокат Іван Василишин, який у суді захищає інтереси сім'ї Яцкових, передає "Бабель". За його словами, на це вказують телефонні розмови та те, що він приїхав на авто з друзями. Крім того, є підозра, що він і раніше намагався затягнути дітей на "торфи".

Адвокат працює над тим, щоб долучили до справи ще один епізод: один із місцевих жителів розповів, що помітив, як його доньку з подругами веде за собою в хащі чоловік у кепці та темних окулярах. Як пише видання, він встиг зупинити дітей, а незнайомець, щойно помітивши його, втік.

Пізніше, за його словами, у телефонній розмові Мирослав нібито сказав комусь: "Відбій, не вийшло". Чоловік написав про випадок у закритій Facebook-групі свого ОСББ і зателефонував у поліцію – правоохоронці приїхали, пороззиралися навкруги та поїхали.

Разом із тим батько Стратона, Олег, підозрює, що то не був єдиний випадок.

"Рік тому схожий за описом чоловік заманив на "торфи" двох дівчат, яким вдалося втекти. Під час розмови з Олегом діти пригадали, що чули, як незнайомець говорив по телефону щось на кшталт "буде дві дівчинки, підходь". Схожа ситуація сталася і цієї зими", – зазначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові 18-річного сина місцевих підприємців підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Батьки дитини побоюються, що кривдник може вийти сухим із води, тому вирішили оприлюднити цей випадок. Днями суд взяв під варту юнака без права внесення застави.