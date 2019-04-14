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Звалилася з гори: на Тернопільщині 16-річна дівчина потрапила у реанімацію через селфі

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У місті Кременець Тернопільської області з Замкової гори впала 16-річна дівчина, яка намагалася зробити селфі.

Вона стала на огорожу, щоб сфотографуватися, але втратила рівновагу і скотилася на 30 метрів вниз, повідомляє ТСН. Зараз дівчина перебуває в реанімації. Життя їй врятувало тільки те, що вона зачепилася за дерево.

Медики діагностували у екстремалки подвійний перелом щелепи і струс головного мозку.

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Місце, де сталася трагедія

Місце, де сталася трагедія

Скріншот із відео

У профучилищі, де вона навчається, розповіли, що дівчину і трьох її одногрупниць із пар забрав майстер виробничого навчання і повіз на суботник. "Залучив учнів до прибирання території", – говорить заступник директора Почаївського ВПУ Анатолій Німуха.

Майстер відвіз дітей за 17 кілометрів до села Великі Бережці, там нібито хтось його попросив допомогти з прибиранням.

Сам педагог коментарів відмовився. Керівництво училища вчинок підлеглого пояснює тим, що той хотів віддячити ученицям за працю, тому і повіз дівчат на незаплановану екскурсію по Замковій горі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом підліток заліз на дах електрички заради селфі, але отримав сильне ураження струмом і загинув.

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Місце
УкраїнаТернопіль
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