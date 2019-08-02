"Зустрів Ісуса": людина розповіла, що бачила після смерті

Житель штату Техас у США, який у 17 років пережив клінічну смерть, розповів про побачене "за межею".

За словами чоловіка, за цей час перед його очима промайнуло все життя, а після цього він помітив перед собою тунель з яскравим світлом у кінці, пише Daily Express.

Відзначається, що будучи юнаком Дуглас страждав безсонням і зловживав алкоголем. Одного разу він випив сильнодіючий препарат, несумісний зі спиртним – і у американця на кілька хвилин зупинилося серце, однак лікарям вдалося його врятувати.

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Клінічна смерть my-fly.ru

Дуглас розповів, що побачив перед собою власне тіло, що лежало на підлозі, і тунель, що затягував його. При цьому, за словами чоловіка, він відчував абсолютний спокій і умиротворення.

Далі в кінці тунелю Дуглас нібито зустрів образ Ісуса Христа, який сказав йому змінитися, щоб "пройти сюди". Чоловік захотів залишитися, однак образ запевнив, що "його час ще не настав", і попросив розповісти людям про себе.

Після цього, за словами американця, він повернувся назад у своє тіло і став глибоко релігійною людиною.

Клінічна смерть dpchas.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше європейські вчені розповіли, що людина бачить перед смертю.

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