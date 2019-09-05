"Зустрічають окупантів!" У мережі висміяли, як росіяни плазують перед Китаєм

У мережі опублікували відео з російського Оренбурга, на якому показана зустріч місцевих жителів із китайськими військовими.

Армія Китаю з військовою технікою прибула до Росії для військових навчань. Відео у Twitter опублікував користувач "Незалежний погляд".

"Перші ешелони з військовослужбовцями і технікою китайської армії прибули до Оренбурзької області", – зазначено у повідомленні.

На відео показані поїзди з військовими вантажівками і танками. Також росіяни урочисто зустрічали китайців із хлібом і сіллю.

При цьому у мережі жартували, що китайці готуються до окупації російських земель.

"Вони їх ще хлібом-сіллю зустрічають, солдат, китайців", "Готуються до окупації, німці перед війною теж у нас навчалися і в парадах, навчаннях брали участь, поки міць не набрали", "Через дев'ять місяців з'являться дітлахи з розрізом очей трохи вужчим за звичайний. Та й привід для анексії з'явиться – захист своїх громадян", "Російські баби як і у старі "добрі" часи раді окупантам", "Господарі приїхали", "Фашистів теж навчали в СРСР", "Вчіть китайську поки не пізно! Це ваше майбутнє", "Ходити по граблях, це традиція. Перед війною СРСР і Німеччина теж проводили спільні навчання. Майбутній противник вивчав місцевість", – писали у мережі.

04 сентября 2019



Первые эшелоны с военнослужащими и техникой китайской армии прибыли в Оренбургскую область pic.twitter.com/KEtJ8Pk13r — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) September 4, 2019

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Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа висміяла президента Росії Володимира Путіна через кредит у 100 млрд рублів для Монголії.

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