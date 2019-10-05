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6 жовтня • оновлено в 17:55
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Зустрічався з Лукашенком: у мережі з'явилося нове відео з величезним кортежем Зеленського

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У мережі з'явилося нове відео з кортежем президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком у Житомирі.

Його опублікували в Telegram-каналі Perepichka News. При цьому автор ролика зазначила, що кортеж настільки великий, що після 3 десятка вона збилася з рахунку.

На кадрах видно, що автомобілів у президентській свиті дійсно дуже багато, через що рух на вулиці було перекрито.

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Кортеж Зеленського в Житомирі

Кортеж Зеленського в Житомирі

Скрін відео

Нагадаємо, в передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня президентський кортеж проїхав Києвом, що викликало хвилю обурення у жителів міста. Він прямував в аеропорт "Бориспіль", щоб зустріти президента Словаччини Зузанну Чапутову. По всьому шляху його проходження патрульні перекривали дорогу.

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Особи
Володимир Зеленський Олександр Лукашенко
Місце
Україна Житомир
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
С*ка, автоматов из окон не хватает, чтобы а-ля рамзанчик....
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Hecke Josef
Hecke Josef
В кортеже небось личные:чесальщик,хлебальщик,ваяльщик,подтилальщик и прочая,прочая..
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1
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Одеса Роман
Одеса Роман
велосипедист хуев
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4
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Одеса Ром
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