Зустрічався з Лукашенком: у мережі з'явилося нове відео з величезним кортежем Зеленського

У мережі з'явилося нове відео з кортежем президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком у Житомирі.

Його опублікували в Telegram-каналі Perepichka News. При цьому автор ролика зазначила, що кортеж настільки великий, що після 3 десятка вона збилася з рахунку.

На кадрах видно, що автомобілів у президентській свиті дійсно дуже багато, через що рух на вулиці було перекрито.

Кортеж Зеленського в Житомирі Скрін відео

Нагадаємо, в передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня президентський кортеж проїхав Києвом, що викликало хвилю обурення у жителів міста. Він прямував в аеропорт "Бориспіль", щоб зустріти президента Словаччини Зузанну Чапутову. По всьому шляху його проходження патрульні перекривали дорогу.

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