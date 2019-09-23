Трамп вперше зустрінеться із Зеленським: що може отримати Україна від США

Довгоочікувана зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Ключовими темами переговорів стануть ситуація на Донбасі і залучення американських інвестицій в українську економіку.

Чого очікувати Україні від такої важливої зустрічі – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Білий дім підтвердив зустріч Трампа і Зеленського на сесії Генасамблеї ООН.

Головними темами в переговорах позначені ситуація на Донбасі та залучення американських інвестицій в українську економіку.

Це стане першою зустріччю українського і американського лідерів після обрання Володимира Зеленського президентом України.

За результатами переговорів Україна може отримати від США розширення матеріально-технічної військової допомоги.

Дата призначена

Анонс про майбутню зустріч лідерів США і України ще 19 вересня опублікували на офіційному сайті Білого дому. Відзначається, що угода про зустріч було досягнута в результаті телефонної розмови Зеленського і віце-президента США Майка Пенса.

Майк Пенс і Володимир Зеленський

"Віце-президент обговорив майбутню зустріч президента Трампа з президентом Зеленським на наступному тижні (з 23 вересня. – Ред.) на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Віце-президент підтвердив незмінну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України", – йдеться в заяві.

Раніше про заплановану зустріч в кулуарах 16-й щорічній зустрічі YES в Києві повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк. Він наголосив на важливості підтримки США України в реформах і посиленні сектора оборони та безпеки, назвавши Америку одним з найбільш важливих партнерів.

Данилюк зазначив, що президенти неодмінно обговорять питання стабілізації ситуації на сході України і сподівається на продуктивні переговори між Зеленським і Трампом.

Український президент почне свій візит в Нью-Йорк в понеділок, 23 вересня. Його виступ на 74-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй заплановано на 25 вересня в 16:00 за київським часом.

Саме цього дня запланована зустріч між Зеленським і Трампом, повідомили в Офісі президента України.

За його словами, крім ситуації на Донбасі і залучення американських інвестицій в українську економіку, Трамп в ході розмови торкнеться і тему проведення розслідування щодо Burisma.

Це стане першою особистою зустріччю лідерів США і України після обрання Володимира Зеленського президентом України в квітні цього року.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Після офіційного анонсу Білого дому, помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд дала українському президентові кілька порад, на яких питаннях варто зосередиться Зеленському.

"Я думаю, що один з найцікавіших способів, яким Зеленський може почати розмову з Трампом, – переконатися, що наш президент розуміє зобов'язання Зеленського по приватизації в економіці і руху в напрямку земельної реформи. А це значить, що зараз в США з'являється прекрасна можливість інвестувати в Україну і допомогти вам з економічним зростанням, добробутом, допомогти з більш європейським стилем в економіці", – вважає Нуланд.

Вікторія Нуланд

Вона підкреслила, що це має посилити 93% мирної території України та зробить її ще більш привабливим магнітом для повернення окупованих регіонів.

"Що стосується безпекової ситуації, думаю, Зеленський повинен дати президенту Трампу зрозуміти, що санкції, які ми наклали, дають необхідний важіль впливу, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Повинен дати зрозуміти, що ці санкції повинні тривати, і якщо президент Путін почне досягати з вами прогресу, то можна буде думати про їх зняття, але тільки в тому випадку, якщо це буде реальний прогрес", – додала вона.

Нуланд підкреслила, що якщо глава РФ Путін буде продовжувати свою лінію і не піде на переговори, то санкції повинні залишитися.

Чого чекати від переговорів

Однією з ключових тем переговорів безсумнівно є вирішення конфлікту на Донбасі і військова підтримка США.

На думку міжнародного експерта Юлії Осмоловської, від зустрічі Зеленського з Трампом, нам дуже було б важливо винести кілька важливих месиджів.

"Для України важливо було б отримати запевнення в тому, що США будуть розглядати можливість надати нам статус союзника поза НАТО. Потім, хотілося б отримати ясність по форматам, в яких США зможуть брати участь в контексті врегулювання кризи в українсько-російських відносинах. Це може бути або відновлення консультацій в Будапештському форматі, або продовження треку двостороннього співробітництва, або можливість приєднання США до "нормандського формату". Хоча позиція США поки не передбачає її входження в будь-який формат", – каже вона.

До речі, тема зустрічі лідерів нормандської четвірки також може стати однією з головних на переговорах між американським і українським президентами, вважає міжнародник Андрій Бузаров. Особливо, що стосується останніх подій, через які запланований на кінець вересня саміт відкладається на невизначений термін.

"Це тема буде обговорюватися, вона дуже важлива. Я думаю, що у Трампа є своя власна позиція з цього приводу і американська сторона зацікавлена в пошуку компромісу. Можливо вже навіть є якийсь план, і я думаю, що Трамп обговорить із Зеленським різні варіанти вирішення конфлікту на Донбасі", – сказав Бузаров в коментарі OBOZREVATEL.

Дональд Трамп

Що стосується сфери безпеки, міжнародник впевнений, що зустріч Зеленського і Трампа посприяє збільшенню фінансової військової допомоги з боку США.

"Думаю, що співпраця в сфері безпеки буде однозначно розширено. Сторони зацікавлені в розширенні і матеріально-технічної допомоги з боку США. І з цим немає проблем ні в Конгресі, ні у Трампа. Я думаю, що вже з наступного року, а може і цього, розмір цієї допомоги буде збільшено", – заявив він.

Бузаров наголосив і на важливості заходу американських інвестицій в українську економіку, але на даний момент це буде залежати від проведення реформ в сфері боротьби з корупцією, відкриття ринку землі та інші. Ці аспекти також будуть обговорюватися.

Крім сфери безпеки і економіки, є ймовірність того, що на зустрічі будуть говорити і про енергетичний сектор, вважає експерт-міжнародник Андрій Каракуц.

"Звичайно, вони поговорять на тему вирішення конфлікту на Донбасі, але ще є енергетичні питання, що стосуються поставок американської нафти, є питання і "Північного потоку-2". Є загальні оборонні інтереси, зокрема поставки американської зброї в Україні, розробка спільних зразків зброї, досить великий пласт питань саме з безпеки", – сказав в коментарі OBOZREVATEL міжнародник.

До того ж, врегулювання питання конфлікту на Донбасі стане для Трампа дуже корисною демонстрацією успіху на міжнародному рівні перед президентськими виборами в США, зазначив він.

В економічній сфері, Україні теж є чим зацікавити США, впевнений Каракуц.

"Зеленському потрібно показати, що Україна може виступати союзником, може виступати покупцем американських товарів, може стати хорошим напрямком для американських інвестицій. Є дуже багато речей, які можна запропонувати американському бізнесу для того, щоб він сюди заходив і отримував прибуток", – пояснив міжнародник .

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